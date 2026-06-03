La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), máxima autoridad ambiental en este departamento, atiende este miércoles 3 de junio la emergencia que se registra en el corregimiento Tasajera, jurisdicción del municipio de Puebloviejo, con una ballena.

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El animal, de acuerdo con los reportes de la ciudadanía y ratificados por Corpamag, apareció encallada en la orilla del mar en el sector de Tasajeras, Magdalena, generando preocupación entre habitantes y pescadores de la zona.

Un equipo técnico de la corporación ya está en la zona evaluando el estado del cetáceo, si se encuentra con vida, varado o sin signos vitales, para así coordinar el protocolo de manejo correspondiente.

Corpamag le recordó a la ciudadanía no acercarse al animal, no intentar jalarlo al agua ni tocarlo, y mantener distancia para evitar riesgos sanitarios y de seguridad, tanto para las personas como para el ejemplar.

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Se está a la espera de un reporte oficial una vez concluya la valoración en campo.

Los varamientos de ballenas en el Caribe colombiano suelen asociarse a desorientación, enfermedades, golpes de embarcaciones o cambios en corrientes marinas.