Cuarenta exintegrantes del Ejército Nacional que hicieron parte del Batallón de Infantería Mecanizado No. 5 ‘José María Córdova’ (Bicor) y del Gaula Magdalena (Gamag) y que están involucrados en asesinatos y desapariciones forzadas en los departamentos de Magdalena y Atlántico entre los años 1.992 y 2.008 presentaron acciones de reparación simbólica a sus víctimas.

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El acto, que lidera la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP) con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y el acompañamiento técnico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tuvo lugar en la ciudad de Santa Marta en el marco de una audiencia de verificación de dichas medidas de reparación simbólica que hacen parte del régimen de condicionalidad del proceso no sancionatorio de la JEP.

Los comparecientes hicieron parte de ejercicios de diálogo, escucha y construcción conjunta de verdad con cerca de 17 familiares de las víctimas directas.

Cortesía JEP y ARN

Durante la jornada de reparación del 26 de mayo se presentó el especial ‘La voz de los que ya no están’, publicado en la portada de un periódico local que retrata los rostros, los nombres y las historias de vida de 15 víctimas de esta región que, entre 1992 y 2008, fueron presentadas falsamente como bajas en combate en Magdalena y Atlántico.

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También presentaron ‘Voces de la esperanza: interrumpir el silencio’, una exposición sonora en la que víctimas y comparecientes narran el proceso vivido durante meses para restaurar el daño causado, construir memoria y aportar a la no repetición.

Estas acciones restaurativas, según la JEP, buscan contribuir a la recuperación del buen nombre, la memoria y la dignidad de cada una de las víctimas, así como fortalecer ejercicios de reconocimiento público sobre lo ocurrido en estos territorios y combatir el negacionismo.

Cortesía JEP y ARN

La magistrada Claudia Saldaña destacó este proceso y concluyó que “la reparación, entendida desde el enfoque restaurativo que orienta a la Jurisdicción Especial para la Paz, no puede concebirse sin la participación efectiva de las víctimas, quienes constituyen el centro del proceso transicional y cuya dignidad debe orientar cada una de las actuaciones adelantadas por los comparecientes y por las instituciones comprometidas con la construcción de paz”.

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