Un juez de control de garantías envió a centro carcelario a dos mujeres y un hombre señalados de presuntamente inducir a una menor de edad a actividades de tipo sexual en el municipio de Plato, Magdalena.

La decisión fue adoptada tras la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que les imputó, según su presunta participación individual, los delitos de acceso carnal violento, inducción a la prostitución y estímulo a la prostitución de menores, todas las conductas agravadas. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía Seccional Magdalena, los hechos habrían ocurrido cuando la niña tenía 11 años, entre 2019 y 2021, periodo en el que el padrastro de la víctima presuntamente habría cometido agresiones sexuales en su contra.

Asimismo, las autoridades señalaron que una de las mujeres judicializadas, quien sería la madre de la joven, presuntamente la ofrecía a hombres para sostener relaciones sexuales, encuentros que, al parecer, se realizaban en la vivienda de la otra mujer procesada.

Las capturas fueron realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en distintos sectores del municipio de Plato.