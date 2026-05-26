La Registraduría Nacional del Estado Civil se pronunció este martes sobre la denuncia que hizo en redes sociales el presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en la entrega de material electoral en el municipio de Chinú, Córdoba.

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El jefe de Estado citó una publicación del periodista José Otero en la que este aseguró que el “contratista Thomas Greg y Policía habrían descargado material electoral antes de llegar a la Registraduría” en Chinú.

“Señor director de la Policía: le exijo explicaciones sobre que hizo la policía de Chinú, en vez de cuidar el voto. El cuidado del voto ciudadano comienza por garantizar que las urnas están vacías antes de comenzar las elecciones. Al menos un millón de personas deben quedarse una vez que se cierran las mesas hasta que se cierren los escrutinios”, aseveró Petro en su cuenta de X.

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Seguidamente les recomendó a los electores “llevar su propio esfero para votar. Tintas hindúes que se borran fueron usada en Ecuador. Lleven sus propios esfuerzos. Solo la vigilancia física de las personas por millones puede vencer la alteraciones de algoritmos que la Registraduría no quiso evitar”.

Atención señor director de la Policía: le exijo explicaciones sobre que hizo la policía de Chinú, en vez de cuidar el voto.



El cuidado del voto ciudadano comienza por garantizar que las urnas están vacías antes de comenzar las elecciones. Al menos un millón de personas deben… pic.twitter.com/DFfZ5zcPeC — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 26, 2026

En respuesta, la Registraduría invitó al presidente Gustavo Petro “a no incurrir en la desinformación”, pues la denuncia no correspondería a los hechos registrados.

“El material electoral era trasladado hacia la sede de la Registraduría Municipal, totalmente custodiado por la Fuerza Pública, en cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para garantizar la integridad del proceso electoral”, señaló primeramente la entidad.

Explicó que durante el operativo se presentó una congestión vehicular de aproximadamente tres minutos.

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“En ese momento, el periodista José Jorge Otero, de NotiChinú, solicitó a los uniformados habilitar el paso, sin embargo, las autoridades le indicaron que debía esperar mientras se completaba el traslado seguro del material electoral. Ante el desacato de la instrucción y el uso de improperios contra los uniformados, la Policía procedió a imponerle un comparendo”, afirmó.

Sostuvo la Registraduría que el material electoral llegó a Chinú en perfectas condiciones, bajo resguardo permanente de la Policía Nacional y cumpliendo todos los protocolos de seguridad establecidos.

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“Recordamos que cada kit electoral cuenta con seguimiento mediante georreferenciación, lo que permite monitorear en tiempo real su traslado y garantizar la trazabilidad durante todo el proceso”, concluyó.