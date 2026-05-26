En medio de la tensión previa a las elecciones presidenciales de 2026, Registraduría Nacional del Estado Civil salió a desmentir los rumores que circulan en redes sociales sobre supuestos lapiceros que borrarían o alterarían los votos durante la jornada electoral del próximo 31 de mayo.

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La polémica surgió luego de que varios usuarios compartieran mensajes en plataformas digitales recomendando a los ciudadanos llevar su propio esfero para votar.

Ante la preocupación generada, la entidad electoral aseguró que todos los bolígrafos incluidos en los kits electorales fueron sometidos a pruebas técnicas y auditorías realizadas junto a organismos nacionales e internacionales.

Llevar bolígrafo propio, no se confíen d los bolígrafos d la @Registraduria. https://t.co/8Q3wJR2mwT — carlos orozco (@carloso81266979) May 25, 2026

Según explicó la Registraduría, en febrero de 2026 se realizó una jornada de verificación en presencia de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Misión de Observación Electoral y auditorías internacionales. Durante estas pruebas se utilizaron sustancias como agua, alcohol, thinner y calor extremo para comprobar si la tinta podía borrarse o alterarse.

De acuerdo con los resultados entregados por las autoridades electorales, la tinta permaneció intacta y no traspasó el papel de las tarjetas electorales. Jaime Hernando Suárez, delegado en lo Electoral, afirmó que los lapiceros utilizados en las votaciones son de alta calidad y cumplen con todas las garantías de seguridad.

Otra de las medidas de integridad y transparencia electoral consistió en probar los bolígrafos 🖊️ que los colombianos usarán el próximo domingo, 8 de marzo, en las elecciones de Congreso de la República y consultas presidenciales.



Se realizó bajo la auditoría de la observación… pic.twitter.com/K1kNeeeeTX — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 4, 2026

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, también respaldó las pruebas y aseguró que la tinta no se borra ni mancha el tarjetón.

Además, la Registraduría recordó que cualquier ciudadano puede llevar su propio bolígrafo, marcador o lápiz para marcar la tarjeta electoral, siempre y cuando el voto quede claramente visible.

Registraduría Registraduría indicó que los lapiceros para las votaciones son confiables

Las elecciones presidenciales de Colombia se realizarán el próximo domingo 31 de mayo de 2026 y las mesas de votación estarán abiertas entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.