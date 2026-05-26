La Corte Suprema de Justicia rechazó en las últimas horas el amparo solicitado por el ciudadano Jhon Jair Segura Toloza, quien interpuso más de 600 tutelas en las que reclamaba el incremento de su esquema de seguridad. Del total, más de 373 estaban dirigidas contra la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La Sala de Decisión de Tutelas Número 2 de la Corte consideró que la acción presentada por el accionante era “temeraria” y que este abusó del derecho constitucional de tutela, además de generar afectaciones a la Rama Judicial.

Ante ello, el alto tribunal ordenó medidas correctivas para el ciudadano.