Un recorrido recreativo que congregaba a decenas de ciudadanos terminó en una situación de extrema urgencia en el departamento de Antioquia. Organismos de socorro, dependencias gubernamentales y la fuerza pública ejecutan un robusto operativo de rastreo con el propósito de hallar a Alexander Avendaño Varela, un turista de 22 años originario de Medellín, de quien se perdió el rastro luego de ingresar voluntariamente al embalse de El Peñol-Guatapé durante una celebración en un planchón.

La emergencia se registró la tarde del pasado domingo 24 de mayo. La embarcación comercial había iniciado su itinerario hacia la 1:30 p. m. desde los muelles del municipio de Guatapé.

Sin embargo, la tranquilidad de la jornada cesó sobre las 6:15 p. m., momento en el que se notificó la desaparición del ciudadano mientras la nave transitaba frente a la Isla del Sol, un punto intermedio localizado entre los sectores conocidos como Palmira y Magdalena.

Testigos reportan que el joven saltó intencionalmente en medio de los festejos

Testigos del hecho indican que el joven decidió quitarse la camiseta y arrojarse al agua por cuenta propia en pleno desarrollo de la actividad recreativa.

Las autoridades confirmaron que el turista se lanzó al embalse sin portar el chaleco salvavidas, un elemento de protección que es de uso estrictamente obligatorio para cualquier tipo de navegación o inmersión en este destino turístico.

La alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, asumió la coordinación de la emergencia e hizo una revelación preocupante sobre las condiciones del viaje. Al respecto, la mandataria confirmó a medios regionales un preocupante hallazgo: “ninguno de los ocupantes que viajaban en el planchón llevaba puesto el chaleco salvavidas al momento de registrarse el incidente”.

Catorce buzos especializados buscan al joven a 33 metros de profundidad

El operativo comenzó la misma noche del domingo bajo el ala de los Bomberos de El Peñol y se reforzó el lunes por la mañana con la llegada de 14 buzos especializados de Marinilla, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral.

Según datos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, las cuadrillas están sumergiéndose a profundidades de entre 20 y 33 metros. Para agilizar el rastreo, el equipo cuenta con dos embarcaciones avanzadas, herramientas técnicas y tecnología de sonar.

Lamentablemente, el entorno juega en contra de los organismos de socorro. Henry Berrio Ocampo, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, advirtió sobre los rigores que enfrentan los rescatistas, señalando que “la baja temperatura del agua, la nula visibilidad y la gran profundidad del área dificultan de forma severa el éxito del rastreo”.

A pesar de estas dificultades, el trabajo no se detiene. En la zona opera un equipo articulado entre la Policía Fluvial, Bomberos de Guatapé, personal de protección de EPM y funcionarios de la Alcaldía. Con base en los testimonios recolectados, las operaciones de búsqueda se reanudan este martes 26 de mayo con la prioridad absoluta de encontrar al joven medellinense.