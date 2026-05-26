Cada vez falta menos para que ruede el balón en la final del fútbol colombiano entre Junior y Atlético Nacional. El juego de ida será el próximo martes, a partir de las 7:30 p. m., en el Romelio Martínez.

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Para ese juego, en el que el cuadro rojiblanco todavía está a la espera de saber si contará o no con Guillermo Celis, el onceno antioqueño tiene cuatro bajas confirmadas.

La primera es la de David Ospina, su arquero titular, debido a que está en la lista definitiva de la selección Colombia para el Mundial. El otro es Edward Bello, quien estará con Venezuela en esta Fecha Fifa.

Además de ellos, el lateral Milton Casco y el atacante Dayron Asprilla no jugarán este compromiso debido a que están lesionados.

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Del resto, el equipo dirigido por Diego Arias podrá contar con todo su equipo para afrontar este juego de ida en la capital del Atlántico.