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Por:  Isaac Barrios Martínez

Por fin salió lo que todos estaban esperando. Junior ya puso a la venta las boletas para el juego de ida de la final ante Atlético Nacional, el cual será el próximo martes, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Romelio Martínez.

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El cuadro rojiblanco hizo el anuncio este martes en sus redes sociales y explicó que los abonados podrán mantener su reserva hasta el miércoles a las 5 de la tarde, luego esas boletas también serán liberadas.

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El valor de la tribuna norte es de $80.000 más $7.000 del servicio. oriental cuesta $150.000 más los $13.000 del servicio de WArena, mientras que occidental cuesta $250.000 más $20.000 del servicio.

Se espera que las boletas se vendan de forma rápida y más teniendo en cuenta que la capacidad del escenario deportivo alcanza un más de los 8000 aficionados.

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Así las cosas, ya a una semana de que rueda el balón las boletas están a la venta y se espera un gran marco en el Romelio Martínez.