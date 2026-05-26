Está en la cima, está imparable, no hay quien la detenga, Shakira está haciendo historia a nivel mundial. La cantante barranquillera actuará por cuarta ocasión en un Mundial de Fútbol de la FIFA y por ello lanzó este sábado el videoclip del tema ‘Dai Dai’ que hizo al lado del nigeriano Burna Boy y que se ha convertid en un verdadero suceso.

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En redes sociales no paran de armar coreografías al rededor del tema, todos quieren cantarlo, bailarlo, gozarlo. El conteo regresivo para la cita futbolera está activado, estamos a 17 días exactos para que ruede el balón y nadie quiere esperar más, por lo que encuentran refugio en la propuesta de ‘Shak’ para hacer más apacible la espera.

‘Dai Dai’ no solo es la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que también se ha convertido en el video más visto en la plataforma de YouTube, dándole un nuevo logro internacional a la cantante Shakira. En cuestión de 24 horas de su lanzamiento, el videoclip musical de la colombiana superó las 10 millones de reproducciones.

El videoclip en el que aparecen estrellas del fútbol como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Luis Díaz, entre otros, fue lanzado el sábado 23 de mayo, y este martes todavía destaca en la plataforma de reproducción como el “#1 en el ranking de tendencias de música” con 21 millones de reproducciones. Además, según YouTube Charts, el tema se posiciona como #1 o dentro del top 10 de los más reproducidos en diferentes países del mundo.

Shakira ha celebrado el éxito de ‘Dai Dai’ en las plataformas y ha agradecido a sus seguidores por el apoyo a su canción. “Gracias a todos en el mundo por hacer de este un momento histórico para los aficionados a la música y al fútbol”, escribió la colombiana tras revelar el videoclip oficial de la canción del momento.

Cabe recordar que, el éxito de esta canción no es solo algo positivo para sus intérpretes, Shakira y Burna Boy, sino también para los niños que se verán beneficiados, ya que la colombiana anunció que donará sus regalías al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares al final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para proporcionar acceso a la educación de calidad, así como al deporte, a niños de todo el mundo.

En entrevista con Noticias Caracol En Vivo días previos al lanzamiento del video, la artista detalló que ya se habían recogido 40 millones de dólares para esta causa. “Algunos de los programas están precisamente en Colombia, donde hay grandes necesidades para nuestros niños, como darles la oportunidad de acceder a una educación de calidad. Y eso es lo que queremos lograr en distintos lugares del mundo también, desde México hasta Uganda, hasta Río de Janeiro y hasta Mumbai”.

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Pero el éxito de ‘Dai Dai’ no solo se limita a YouTube, la plataforma de reproducción Spotify también indicó que la canción registró más de 11.150.000 reproducciones en 24 horas desde su lanzamiento.