Todo listo para que ruede el balón. Junior ya conoce los días y las horas para enfrentarse ante Atlético Nacional en la gran final del primer semestre en Colombia.

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El cuadro rojiblanco recibirá a los antioqueños, el próximo martes 2 de junio, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Romelio Martínez por el juego de ida.

La revancha será el próximo lunes 8 de junio, desde las 5 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Antes de eso, el onceno currambero se enfrentará ante Palmeiras, el próximo jueves, a partir de las 5 p. m., en Brasil, por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Se espera que en las próximas horas salga a la venta la boletería para este compromiso de ida en suelo barranquillero.