Real Cartagena sale a pegar adelante cuando reciba al Envigado FC, este lunes, a partir de las 8 p. m., en el estadio Jaime Morón, por el juego de ida de la final del primer semestre en el torneo de ascenso.

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El onceno cartagenero, que ganó su grupo ante Unión Magdalena, Barranquilla FC y Bogotá FC, busca coronarse con el título del primer año, el cual le permitirá disputar la llave por ascender a final de año ante el campeón del segundo año.

Los dirigidos por Álvaro Hernández llegan motivados y saldrán con lo mejor de su nómina para tomar ventaja ante un equipo que viene de derrotar al Quindío como local.

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El partido de vuelta será el próximo viernes.