¿Cuál es la receta de Alfredo Arias para llegar a dos finales consecutivamente? El técnico de Junior le da todo el mérito a los futbolistas y destaca la entrega, la humildad y la calidad de su plantel para derrotar al Independiente Santa Fe, en definición por tiros desde el punto penal (5-4), y arribar a la instancia decisiva, donde peleará por el bicampeonato ante Atlético Nacional.

El cuadro rojiblanco empató 1-1 en el juego de ida en Bogotá y selló el paso a la final tras igualar 0-0 en el estadio estadio Romelio Martínez, imponiéndose después 5-4 desde los doce pasos.

En rueda de prensa, Arias recordó que desde el inicio del semestre les habló a sus jugadores sobre la dificultad de defender el título y alcanzar un bicampeonato.

“Este semestre recuerdo la primera reunión con el plantel. Les dije que no era normal en ninguna parte del mundo, porque si no habría muchos bicampeones y no hay muchos bicampeones. Nuestra meta, nuestro objetivo, lo dije desde el primer día, era llegar a la final y ojalá después poder coronarla”, expresó el entrenador uruguayo.

El estratega elogió el carácter competitivo de su equipo y consideró que Junior fue superior durante la serie ante el conjunto cardenal.

“Esta serie termina en penales, pero sin ninguna duda si había un ganador, esto se lo merecían los jugadores nuestros, que buscaron todo el partido, los dos partidos buscamos el triunfo y lo tuvimos ahí cerca siempre”, afirmó.

Johnny Olivares /El Heraldo Alfredo Arias consultando a su asistente técnico, Juan Manuel López. Al lado de ambos, José María Pazo, entrenador de arqueros.

Arias también destacó el valor del adversario y aseguró que superar a Santa Fe engrandece aún más la clasificación rojiblanca.

“El rival nos enaltece esta victoria. Es un rival durísimo, que no se rinde nunca y que lleva varios semestres peleando finales, semifinales o ganando campeonatos”, señaló.

Ahora, Junior disputará la gran final frente a Atlético Nacional, una serie que para Arias enfrenta a los dos equipos más sólidos de los últimos torneos.

“Atlético Nacional es un gran rival. Ha estado todo el campeonato arriba nuestro. En los dos semestres somos los dos equipos seguramente que hemos conseguido más puntos y más victorias. Se está dando un merecimiento y una justicia en lo que pasa”, comentó.

Sin embargo, el entrenador dejó claro que antes de pensar en la final, el equipo tiene la mente puesta en su compromiso de Copa Libertadores frente al Palmeiras, en Sao Paulo, Brasil, donde buscará vencer y seguir con vida en el plano continental ganando el cupo a la Copa Sudamericana.

“Vamos a tratar de ser competitivos en ambos lugares, porque todavía tenemos una llamita de esperanza en el sueño que era la Libertadores y que ahora puede ser la Sudamericana. Estamos lejos, la probabilidad es pequeña, pero mientras haya esperanza estos jugadores la van a pelear”, manifestó.

Johnny Olivares /El Heraldo Alfredo Arias entregando indicaciones durante el partido de semifinal entre Junior y Santa Fe.

El técnico rojiblanco también resaltó la dificultad que representa escoger la nómina titular debido al nivel parejo de sus futbolistas.

“Tenemos una nómina muy buena, los muchachos me la ponen difícil todos los días. En Libertadores podíamos concentrar 23 y hoy solo 18. Esos cinco que quedaron afuera tenían casi las mismas posibilidades que los otros, pero para eso estoy yo, para tomar decisiones”, indicó.

En medio de su intervención, Arias defendió con firmeza al defensor Jermein Peña, uno de los puntos altos de la serie semifinal, y recordó las duras críticas que recibió semanas atrás al ser expulsado en el duelo de Libertadores ante Sporting Cristal, en Perú.

“Peña es un muchacho joven, es un jugador de fútbol, no mató a nadie, no violó a nadie. Ojalá todos esos que buscaban una venganza o un castigo para un jugador de fútbol reviertan ese camino”, dijo.

El uruguayo explicó además que utilizó un esquema defensivo “a la antigua”, con líbero y stopper, fórmula que, según él, resultó clave para neutralizar el ataque santafereño.

“Jugamos estos dos partidos contra Santa Fe con stopper y líbero. Peña jugó de líbero y Rivera de stopper. Rivera borró a uno de los mejores delanteros en los dos partidos, pero necesitaba a Peña como rueda de auxilio”, explicó.

Finalmente, Arias reveló cuáles han sido las bases de este nuevo éxito deportivo del conjunto barranquillero.

“La humildad, la solidaridad y la calidad de los jugadores. Tenemos un grupo que se basa en la humildad. Somos un equipo solidario en las buenas, en las regulares y en las malas. Y además tengo muy buenos jugadores”, concluyó.

Con la clasificación asegurada, Junior quedó a dos partidos de conquistar un nuevo título y alcanzar el anhelado bicampeonato bajo el mando del técnico uruguayo.