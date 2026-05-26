La Fiscalía General de la Nación imputó cargos en la tarde de este martes 26 de mayo a los dos sujetos capturados por la intensa balacera registrada la mañana del pasado lunes frente a la entrada de la empresa de seguridad y vigilancia Atenas, en medio de un supuesto ataque sicarial contra un directivo de esta firma identificado como Raúl Montes.

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Importante: Más de 80 vainillas quedaron regadas tras violento tiroteo en la calle 84; Los Costeños, presuntos autores

En la diligencia virtual, adelantada ante el Juzgado Tercero Municipal con Funciones de Control de Garantías, el ente investigador señaló a Yoel Andrés Estor Gómez y Daniel de Jesús González Palma, alias ‘Danielito’, presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Costeños, como dos de los autores del violento ataque con un fusil y otras armas automáticas.

“Fueron los dos que dispararon”, se escuchó en la intervención de la agencia fiscal sobre la vinculación de Estor Gómez y González Palma en el atentado.

En esa línea, a los dos sujetos se les imputaron cargos por homicidio agravado consumado y homicidio agravado tentado, pues en el ataque sicarial le dieron muerte a Argenis Andrés Bonett Carmona, escolta de 30 años, y heridos a otras tras tres personas vinculadas a la empresa de seguridad Atenas.

tomada de Momento del atentado en Atenas.

Estos fueron identificados como Guillermo Márquez Rivera, de 39 años; Luis Carlos Granados Méndez, de 25 años; y Henry Gabriel Pérez Llanos.

El otro delito que se les imputó a los procesados, de acuerdo con la intervención de la Fiscalía, fue el de porte ilegal de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas militares.

Hay que mencionar que por el mismo hecho también fue aprehendido un menor de 17 años conocido con el alias de ‘Luchito’, quien será procesado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

Al cierre de la diligencia, el juez Tercero programó para este miércoles 27 de mayo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.

Casquillos en la escena

La escena que encontraron las autoridades en el barrio Granadillo evidenció la magnitud del intercambio de disparos ocurrido en la mañana de este lunes en el norte de Barranquilla. En el lugar fueron halladas más de 80 vainillas o casquillos de fusil y pistola, luego de un atentado sicarial que dejó un muerto y varias personas heridas.

Cabe recordar que el ataque se registró hacia las 8:40 a. m. en la carrera 43B con calle 84, donde, según información recopilada por investigadores judiciales, varios hombres armados llegaron con la aparente intención de asesinar al directivo de la empresa de vigilancia Atenas, identificado como Raúl Montes, presunto socio y protegido de la empresa de seguridad privada.

En medio de la balacera murió Argenis Andrés Bonett Carmona, escolta de 30 años, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. Otras tres personas vinculadas a la empresa de seguridad Atenas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos de la ciudad.

Estos fueron identificados como Guillermo Márquez Rivera, de 39 años; Luis Carlos Granados Méndez, de 25 años; y Henry Gabriel Pérez Llanos.

Frente a este hecho criminal hay que destacar que uniformados del Grupo Gaula del Ejército intervinieron en el enfrentamiento, pues se encontraban en la zona en medio de una actividad de apoyo a la Fiscalía, en el marco de una diligencia de extinción de dominio.

La versión que trascendió señaló que los pistoleros llegaron hasta la sede de la empresa de vigilancia Atenas, localizada en la carrera 43B entre calles 82 y 84, para atacar a su objetivo que apenas llegaba. La balacera alertó al comercio de la zona.

En medio del enfrentamiento con el esquema de vigilancia, los criminales salieron huyendo hacia la calle 84 y allí se toparon con los miembros del Gaula que estaban fuertemente armados. En ese momento se presentó el segundo tiroteo, el cual terminó con la captura y el desarme de los presuntos autores.

Durante la inspección judicial, agentes del CTI y unidades de Policía Judicial recolectaron 67 vainillas calibre 9 milímetros, 13 vainillas calibre 5.56, un cartucho sin percutir y un proyectil deformado. Además, fueron incautadas tres armas de fuego: un fusil Smith & Wesson, una pistola Glock 34 y una mini Uzi.