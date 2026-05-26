Un fuerte accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de la mañana de este martes, 26 de mayo, en la Vía Oriental, específicamente en el kilómetro 67 más 150 metros, que de Sabanagrande comunica con el distrito de Barranquilla.

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El hecho, de acuerdo con información preliminar dada a conocer por varios testigos presenciales, habría ocurrido aproximadamente sobre las 5:40 de la madrugada.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, el accidente se produjo cuando el vehículo de servicio público se detuvo en la carretera frente a una urbanización para recoger a un pasajero, maniobra que no fue anticipada por el conductor de un tractocamión que venía detrás, quien terminó golpeando el bus con gran fuerza.

Respecto a la condición de los involucrados en el accidente no se tiene mayor información, salvo que al menos 10 de ellos fueron trasladados en ambulancias a centros asistenciales del municipio de Malambo y Barranquilla.

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En videos compartidos a esta casa editorial, se logra observar la magnitud del choque: la buseta quedó volcada a un lado del camino, mientras el camión quedó sobre la carretera con la parte delantera totalmente destrozada.

“El bus paró y más atrás venía la mula. Nosotros sentimos fue el golpe. Creemos que el conductor de la mula nunca pensó que el bus iba a frenar de forma repentina y por eso no pudo maniobrar su vehículo”, relató uno de los pasajeros del bus, quien resultó con algunas heridas leves en su cabeza y golpes en el cuerpo.

Hasta el lugar de los hechos, según se aprecia en las mismas imágenes, llegaron las autoridades, tanto para auxiliar a los heridos como para iniciar las respectivas labores investigativas y determinar las causas del siniestro.