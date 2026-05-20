Al tiempo que la Confederación Indígena Tayrona cataloga como un hecho histórico para la protección integral de la Línea Negra, los sitios sagrados y el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta la firma del Decreto 0514 del 19 de mayo que hizo el Gobierno Nacional, las autoridades Wayúu lo rechazan y denuncian afectación territorial en La Guajira.

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Jaime Arias, cabildo gobernador, indica que desde “la Confederación Indígena Tayrona valoramos que el Estado colombiano avance en el reconocimiento efectivo de la Línea Negra como un territorio sagrado de especial protección, reafirmando la necesidad de garantizar el respeto por los sistemas propios de gobierno, la autoridad espiritual y la permanencia cultural de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Como pueblo Arhuaco, hijos de la Sierra y guardianes del Corazón del Mundo, resaltamos este importante avance alcanzado luego de un amplio proceso de diálogo, consulta previa y construcción colectiva desde los territorios, en articulación con el Gobierno Nacional”.

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Pero, a través de un comunicado las autoridades Wayúu desde Riohacha, La Guajira, indican que el nuevo decreto los afecta porque incluiría 181 puntos geográficos y culturales ubicados en territorios ancestrales, y por eso demandan del Gobierno Nacional su suspensión.

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Los Wayúu cuestionan tanto el contenido del Decreto 0514 firmado este 19 de mayo, como el procedimiento utilizado para su construcción que fue, a su juicio, una “consulta previa exprés atípica” con pueblos indígenas de la Sierra Nevada —Wiwa, Arhuaco, Kogui y Kankuamo— y no directamente con los Wayúu sobre cuyos territorios recaería parte de la medida, por lo que el recién firmado documento tendría competencias sobre territorios y recursos naturales ubicados en Dibulla, Riohacha y Manaure.

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Piden no solo la suspensión del decreto sino que entes como Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, también analicen las actuaciones disciplinarias, fiscales y penales relacionadas con el trámite del mencionado decreto.