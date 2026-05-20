Para reducir las barreras de movilidad y garantizar un acceso más digno a servicios esenciales como salud, educación, rehabilitación y empleo, la Alcaldía de Barranquilla realizó el lanzamiento del Estímulo Social de Transporte para personas con alta dependencia de cuidado y/o que requieren apoyo, así como para sus cuidadores.

El alcalde Alejandro Char indicó que con esta estrategia, Barranquilla marca un precedente nacional al convertirse en la única ciudad del país que asume el 100 % del valor de los pasajes de transporte público para personas con alta dependencia de cuidado y sus cuidadores, consolidando un modelo de movilidad más humano, accesible e incluyente.

“Barranquilla, única ciudad de Colombia con subsidio de transporte público para personas con discapacidad y sus cuidadoras. Gracias a una inversión de más de $2.800 millones de los impuestos de los barranquilleros, iniciamos la entrega de 3 mil subsidios para que las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores puedan movilizarse por Barranquilla y disfrutar la ciudad sin barreras. Este beneficio, 100% gratuito, aplica para Transmetro y para nuestro sistema de transporte público. Y vamos con toda: el próximo año más personas se beneficiarán con este apoyo. Sí se puede”, dijo Char.

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Durante el evento, el mandatario distrital reafirmó el compromiso de la Administración con la garantía de derechos y aseguró que: “La mejor noticia, esto es poderle permitir a la gente que tiene alguna restricción en su movilidad y a su cuidador que se puedan transportar en todo el sistema de transporte masivo y colectivo de la ciudad. Entregamos hoy las primeras tarjetas, estamos haciendo historia en Colombia, somos la primera ciudad en Colombia que lo logra 100 % gratuito”.

Char agregó que esta inversión social “es dignidad para nuestra gente, esto es orgullo, es para la gente que más lo necesita y su cuidador para que tengan esta posibilidad de llegar del médico, a la terapia, al colegio, a la universidad. Y no solamente nos hemos quedado en eso, todos los cuidadores, más de 1.500, están en procesos de emprendimiento con nosotros, con lo que necesitan para salir adelante económicamente”.

Para Josefina Ibarra, madre y cuidadora de un joven de 16 años con autismo, este es un gran aporte. “Es historia aquí en Barranquilla porque muchas cuidadoras, no solamente yo, muchas vivimos el día a día con nuestros hijos en citas médicas, terapia y muchas no tenemos cómo llevar a nuestros hijos a terapia. Yo tuve un año sabático porque no tenía dinero para llevar a mi hijo a las terapias. Estoy muy emocionada porque después de 12 años diagnosticado mi hijo, esto es algo que nos emociona a nosotras las cuidadoras y a las personas con discapacidad de aquí de Barranquilla. Gracias al alcalde por pensar en esta población”.

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La iniciativa, creada mediante el Acuerdo Distrital No. 0022 de 2025, subsidiará el 100% del valor del transporte público para las personas beneficiarias, contemplando hasta 24 pasajes mensuales para personas con discapacidad y otros 24 para sus cuidadores, los cuales podrán utilizarse en los sistemas Transmetro y Sibus.

Barranquilla registra más de 27 mil personas con discapacidad, quienes en muchos casos encuentran barreras que limitan su participación plena en la vida social, laboral y comunitaria.

El Distrito proyecta llegar a 3.000 beneficiarios entre personas con discapacidad y cuidadores, priorizando hogares clasificados en Sisbén IV grupos A, B y C.

La estrategia también reconoce el papel fundamental de los cuidadores y asistentes personales, quienes cumplen una labor esencial en el acompañamiento y bienestar de las personas con discapacidad.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

Entre los requisitos para acceder al estímulo se solicita estar incluidos en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), pertenecer al régimen subsidiado de salud y acreditar residencia en Barranquilla junto a su cuidador. Asimismo, los beneficiarios deberán estar clasificados en Sisbén IV grupos A, B o C y no ser beneficiarios de otros subsidios distritales de transporte.

La Administración Distrital habilitó diferentes puntos de atención y orientación para el proceso de inscripción, atención y entrega de documentos, con el propósito de facilitar el acceso de las personas beneficiarias y sus cuidadores a esta estrategia de inclusión social y movilidad accesible.

Las personas interesadas podrán acercarse a los siguientes puntos habilitados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla: