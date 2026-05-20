En procura de mantener la edificación funcional y en condiciones de albergar eventos locales e internacionales, la Alcaldía de Barranquilla anunció el inicio de labores de mantenimiento del Complejo Acuático Eduardo Movilla.

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En las piscinas distritales se adelantan trabajos con el objetivo de garantizar espacios seguros y en óptimas condiciones para los atletas y clubes deportivos.

“Por esta razón se procede a la suspensión del uso del escenario de manera temporal a partir del día de hoy, 20 de mayo”, anunció la Alcaldía en un comunicado de prensa.

En estos trabajos se adelantan labores de mantenimiento de bombas y filtros de las piscinas, revisión y mantenimiento de equipos eléctricos, sondeo y verificación de redes, limpieza de tanques de equilibrio, así como adecuaciones generales y jornadas de limpieza en diferentes áreas del complejo.

En ese sentido, desde el Distrito se destacó que se llevó a cabo “una reunión previa con los clubes y usuarios del escenario deportivo, en la que se abordaron temas fundamentales para el correcto funcionamiento y preservación del complejo, entre ellos la socialización y recordatorio del reglamento interno y los próximos trabajos de mantenimiento”.

De igual forma, señala la Alcaldía, se realizó la “priorización de espacios para atletas federados y de alto rendimiento; la organización de horarios de entrenamiento; y la revisión y validación de certificaciones de entrenadores”.

El complejo es una de las grandes herencias deportivas que dejó a la ciudad la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2018.

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“La Alcaldía de Barranquilla seguirá trabajando de la mano de toda la comunidad durante este periodo de mantenimiento. Próximamente se estará informando la fecha de reapertura a través de nuestros canales oficiales de comunicación”, prometió el Distrito.