La presencia frecuente de arañas dentro de la casa suele estar relacionada con factores como humedad, rincones oscuros, acumulación de objetos y la existencia de insectos que sirven de alimento para estos animales.

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Aunque muchas personas optan por usar insecticidas o productos químicos, especialistas aseguran que existen métodos más efectivos y seguros para disminuir su aparición en interiores.

Uno de los pasos más importantes es retirar las telarañas y limpiar cuidadosamente los espacios donde suelen instalarse. Aspirar esquinas, techos, cortinas, muebles y telas ayuda a eliminar residuos y evita que las arañas mantengan una “base” fija dentro del hogar.

Freepik Aunque muchas personas optan por usar insecticidas o productos químicos, especialistas aseguran que existen métodos más efectivos y seguros para disminuir su aparición en interiores.

Después de remover las telarañas, también se recomienda limpiar la superficie donde estaban adheridas para eliminar rastros que podrían favorecer el regreso de otras arañas al mismo sitio.

Los expertos explican que estos animales buscan principalmente lugares tranquilos, con poca luz y acceso fácil a presas. Por eso, es importante identificar qué condiciones están favoreciendo su presencia.

Pexels Después de remover las telarañas, también se recomienda limpiar la superficie donde estaban adheridas para eliminar rastros que podrían favorecer el regreso de otras arañas al mismo sitio.

Entre las causas más comunes aparecen las filtraciones de humedad, ventanas o puertas mal selladas, depósitos llenos de cajas y espacios con acumulación de objetos donde pueden esconderse fácilmente.

La iluminación exterior también influye. Las luces atraen insectos pequeños durante la noche y, al aumentar la cantidad de presas, las arañas encuentran más razones para permanecer cerca de la vivienda.

Freepik Arañas en casa

Por esta razón, especialistas consideran que controlar la entrada de insectos y mejorar la ventilación resulta más útil a largo plazo que intentar eliminar cada araña individualmente.

Además, recuerdan que la mayoría de las arañas domésticas no son agresivas y suelen mantener un comportamiento reservado, evitando el contacto con las personas.

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Si la presencia es constante, recomiendan revisar periódicamente rincones poco usados, mantener los espacios ordenados y reducir fuentes de humedad para disminuir las condiciones que facilitan su aparición dentro de la casa.