La despedida de Totó la Momposina seguirá sonando al ritmo de tambores. Familiares y amigos de la artista anunciaron un homenaje especial para recordar su vida y el legado cultural que dejó a Colombia y al mundo.

El encuentro se realizará el próximo 27 de mayo en el Capitolio, en Bogotá, y contará con la participación de Los Tambores de Totó, agrupación que acompañó a la cantante durante algunos de los momentos más importantes de su carrera artística.

La artista, cuyo nombre real era Sonia Bazanta Vides, falleció el pasado 17 de mayo en Celaya, México, mientras estaba acompañada por su hija Ángela y sus nietos.

Sus hijos Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Salomé Oyaga Bazanta confirmaron además que la causa de muerte fue un infarto al miocardio.

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A través de un comunicado, la familia recordó a Totó como una mujer que dedicó su vida a llevar la cultura colombiana a diferentes partes del mundo por medio de la música tradicional del Caribe.

“Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo”, expresaron.

También destacaron las cualidades humanas de la cantante, asegurando que muchas personas fueron marcadas por su alegría, generosidad y amor por la vida.

“Su alegría, luz, sabiduría, talento y generosidad marcaron la vida de innumerables personas”, señalaron sus familiares.

Para ellos, el legado de Totó va mucho más allá de sus canciones. Aseguran que la artista logró compartir con el mundo la esencia de la costa Caribe colombiana a través de los bailes, los tambores y las tradiciones populares.

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“Ella compartió con el mundo la música, la cultura, los bailes y la esencia de la costa Caribeña de Colombia”, agregaron en el mensaje.

El homenaje en Bogotá buscará precisamente recordar esa huella cultural que dejó durante décadas de carrera artística, en las que llevó sonidos como la cumbia, el bullerengue y la tambora a escenarios internacionales.