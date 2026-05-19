La organización Keralty, casa matriz de la EPS Sanitas, se encuentra en el ojo del huracán luego de que en redes sociales comenzaron a circular una serie de denuncias sobre una presunta manipulación y coacción hacia sus colaboradores de cara a los próximos comicios presidenciales.

A través de un comunicado oficial, la compañía salió al paso ante dichos señalamientos y rechazó de forma contundente las versiones que, aseguran, se trata de una campaña de desprestigio que busca afectar su reputación y la transparencia de sus operaciones en el país.

El pronunciamiento de la firma surgió como respuesta directa a las acusaciones del periodista Gonzalo Guillén, quien afirmó públicamente que la empresa reunió a su personal en un hotel de Bogotá para exigirle a cada asistente la consecución de cinco votos en favor de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

Según el comunicador, la información provino de los mismos empleados y estuvo acompañada por una pieza gráfica que presuntamente se les distribuyó al finalizar el encuentro. Ante la gravedad de los hechos, que constituyen un delito según la legislación penal colombiana, las reacciones del Gobierno nacional no se hicieron esperar.

Keralty niega cualquier interferencia política y rechaza el material difundido en redes sociales

Frente a las publicaciones que tomaron fuerza en redes, Keralty emitió una postura oficial en la que descalifica los señalamientos y defiende la naturaleza institucional de sus actividades.

Puntualmente, la multinacional aseguró que los ataques provienen de sectores que buscan instrumentalizar a la organización con fines particulares. “Negamos categóricamente las afirmaciones publicadas en plataformas digitales. Se trata de una flagrante mentira y una calumnia que atenta contra el buen nombre de nuestra institución y la integridad de nuestros procesos internos”, señalaron.

Y agregaron: “Esta acusación es una más de las calumnias de los enemigos que nos quieren hacer daño y de oportunistas que buscan instrumentalizar a la organización”.

Respecto al evento corporativo mencionado en las denuncias, la empresa aclaró que este contó con la participación de más de 1.500 colaboradores. De acuerdo con la versión de la compañía, el objetivo central de la sesión estuvo enfocado en el respaldo a las instituciones y al proceso democrático del país.

Asimismo, la firma enfatizó que en ningún momento se promovieron nombres, partidos políticos o candidaturas específicas por parte de los voceros institucionales, y desconoció de manera tajante el origen de la imagen que circula en redes sociales, aclarando que no pertenece a sus canales oficiales de comunicación.

Gobierno nacional solicita investigaciones inmediatas ante posibles delitos electorales

La denuncia sobre el presunto constreñimiento al sufragante escaló rápidamente. El presidente Gustavo Petro, utilizó sus canales oficiales para exigir el inicio de las indagaciones correspondientes y solicitar la intervención de las autoridades competentes en caso de comprobarse las irregularidades por parte de la firma extranjera.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que desde su cartera se está realizando un seguimiento riguroso al caso con el fin de aplicar las sanciones pertinentes si se demuestra la coacción.

El jefe de la cartera laboral recordó las garantías constitucionales que protegen el derecho al voto secreto y libre de presiones, advirtiendo que los trabajadores no pueden ser instrumentalizados políticamente bajo ninguna circunstancia.