La Fiscalía General de la Nación informó que encontró en una vía de Apulo, Cundinamarca, el cuerpo de una mujer que correspondería al de Yulixa Toloza, desaparecida desde la semana pasada en Bogotá, luego de realizarse un procedimiento estético.

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El cadáver será trasladado a Medicina Legal para corroborar si corresponde a la mujer desaparecida, de quien se desconoce su paradero luego de que fuera sacada del centro estético llamado Beauty Láser M.L., ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, el pasado 13 de mayo.

Hay que Toloza, de acuerdo a videos de cámaras de seguridad del sector, la sacaron, evidentemente en mal estado de salud, del sitio y la subieron a un carro, entre dos hombres.

El vehículo involucrado fue encontrado en Cúcuta, hecho que llevó a la detención de dos hombres, que fueron identificados como Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, a quienes un fiscal les imputará en las próximas horas los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Se conoció que ambas personas se presentaron ante las autoridades en la capital del Norte de Santander a reclamar el carro en el que se habría movilizado la dueña de la estética. Los agentes los escucharon y luego de analizar información, pidieron a un juez que ordene sus capturas porque estarían implicados en la desaparición de Toloza.

Es importante recordar que Yulixa se sometió a un proceso llamado una lipólisis láser. Después de la intervención, salió en un estado crítico. Allegadas arribaron al sitio a visitarla y no la encontraron en la habitación de recuperación.

Luego de denunciar la situación fue que se conoció que fue sacada del lugar en mal estado. El vehículo involucrado en el caso fue captado saliendo de Bogotá por el peaje de los Andes recién a la 1:50 a. m. del jueves 14 de mayo.

La investigación vincula también a los dueños de la clínica estética, que según la Secretaría de Salud de Bogotá, estaría operando sin los permisos necesarios, identificados como María Fernanda Martínez y Edinson Torres, así como también al supuesto cirujano, Eduardo David Ramos.