Poco menos de dos semanas restan para que los puestos de votación en Colombia abran y los ciudadanos elijan a su nuevo presidente. Pero para que la jornada electoral se lleve a cabo de manera transparente y oportuna son fundamentales los jurados de votación.

Son esas personas, escogidas al azar dentro de un sorteo hecho por la Registraduría Nacional entre el 4 y el 6 de mayo, quienes tiene el deber de permitir que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en la mesa asignada.

La Registraduría dio a conocer en días pasado los nombres de los 850.871 jurados de votación escogidos, de los cuales 708.259 son principales y 142.612 son remanentes.

Con ellas se pretende acercar a los jurados a la dinámica del sufragio con todas sus etapas, desde que se abren los puestos de votación hasta después de las 4:00 de la tarde cuando arranca el preconteo.

¿Qué hace un jurado de votación?

Las funciones de los jurados son tres: atender el proceso de las elecciones, efectuar los escrutinios de mesa y registrar los resultados de las votaciones en las actas. Todo el proceso empieza a las 7:30 a. m. cuando los delegados de puesto toman asistencia a los jurados y realizan los reemplazos necesarios por ausencias de estos.

Desde las 7:30 a. m., con mínimo dos jurados, se verifica que el kit electoral corresponda a la mesa, se revisa el estado del sello y se confirma que esté el material electoral que consta de un acta de instalación y registro general de votantes (formulario E-11) y un formulario para sellar la urna (E-9).

Para el desarrollo de la votación (8:00 a.m. a 4:00 p.m.) se requiere que en la mesa de votación los jurados cuenten con la lista de sufragantes (formulario E-10), acta de instalación y registro general de votantes (formulario E-11), tarjeta electoral, certificado electoral, disco paso a paso (material de consulta diseñado para recordar y orientar a los jurados sobre las tareas que deben realizar durante la jornada electoral) y la guía para diligenciar el formulario E-14.

¿Cómo es el proceso?

Antes de las 8:00 a. m., los jurados acuerdan y distribuyen sus funciones, las cuales podrán alternarse durante el desarrollo de las votaciones para luego adelantar este paso a paso:

Buscar en el formulario E‑10 el número de cédula del votante: el jurado recibe la cédula, verifica la identidad del ciudadano, resalta el número de la cédula en el formulario E‑10 y comunica al jurado encargado del formulario E‑11 la página y el renglón donde se encuentra registrado. Buscar en el formulario E-11 la página y el número del renglón: recibida la cédula de ciudadanía, el jurado ubica en el formulario E‑11 la página y el renglón correspondiente, verifica que el número coincida con el documento, registra los apellidos y nombres del elector, y solicita la firma y la huella en los espacios establecidos. Firmar la tarjeta electoral: se escribe el número de la mesa y se firma la tarjeta electoral en los espacios correspondientes y se entrega al sufragante, indicándole que se dirija al cubículo para realizar la marcación de manera secreta. Custodiar la urna: verificando que el elector deposite el voto en la urna correspondiente a su mesa. Devolución de la cédula y entrega del certificado electoral: por último, devuelve la cédula de ciudadanía al elector y entrega el certificado electoral diligenciado y firmado.

Cabe recordar que los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un día compensatorio de descanso remunerado, el cual podrá hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.