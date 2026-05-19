La magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral, CNE, habría silenciado a la revista Semana al aparentemente prohibirle publicar nuevas encuestas de AtlasIntel, a través además de un sorpresivo auto que al parecer no fue sometido a discusión de la sala plena.

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El propio medio impreso informó que “este martes 19 de mayo, la magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral (CNE), expidió un polémico auto para silenciar a Semana. En una medida cautelar de urgencia, que sospechosamente no fue sometida a la discusión y votación de la sala plena de ese tribunal, como es lo acostumbrado, le prohibió a este medio de comunicación publicar nuevas encuestas de la firma AtlasIntel a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales”.

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Advierte además el reporte periodístico que AtlasIntel se trata de “una de las firmas más reputadas en el mundo en esa materia, y que ha acertado en países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, Sudáfrica y Hungría, entre otros”.

Recordó la revista que la más reciente encuesta de AtlasIntel para Semana fue publicada el pasado viernes 15 de mayo y, según sus resultados, habría una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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Por ello anunció el medio que “usará todos los recursos legales y acudirá a todas las instancias para defender el derecho a la libertad de prensa, a la información que tienen los colombianos, y al debido proceso”.