El actual Congreso de la República está llegando a su recta final. El gobierno del presidente Gustavo Petro se jugará sus últimas cartas el próximo mes para sacar adelante algunas reformas que todavía no han sido tramitadas en el Legislativo.

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La tarea para el Gobierno nacional no será nada fácil, ya que en las últimas semanas se ha visto una especie de ‘bloqueo’ en el Congreso para aprobar dichas iniciativas, aun en plena campaña presidencial.

Cabe señalar que una de las prioridades del presidente Gustavo Petro es la jurisdicción agraria, pues solo le quedan dos debates, en plenaria de Senado y Cámara, luego de haber superado previamente un acto legislativo y una ley estatutaria.

El pasado martes, justo una semana después de que se radicara el mensaje de insistencia del Gobierno, el proyecto finalmente tuvo vía libre en la Cámara de Representantes, donde ya fueron eliminados todos los impedimentos, el informe de ponencia e incluso se conformó una mesa técnica para revisar los artículos más complejos, entre ellos el que define las competencias de los tribunales agrarios y rurales.

Sin embargo, en el Senado el panorama es diferente, pues existen muchas dudas para aprobar la reforma agraria. La misma Corte Suprema de Justicia expuso ciertas preocupaciones jurídicas frente al alcance de las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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El Gobierno Petro también le apuesta a la apelación de la reforma de la salud, proyecto que se hundió el año pasado en la Comisión Séptima del Senado, pero que podría revivir eventualmente. Para ello, Alex Flórez, del Pacto Histórico y uno de los senadores encargados de estudiar la apelación al hundimiento, radicó un informe pidiendo que su debate continúe en la Comisión Primera.

“La Comisión Séptima del Senado negó la reforma sin deliberación sustancial. Esto contraviene los principios de debate y publicidad, por lo que procede apelar para un nuevo estudio”, señala Flórez en el informe radicado el viernes pasado. Aseguró además que sí existe un aval fiscal, contrario a lo dicho por los opositores.

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A pesar de las fallas en el sistema de salud, las demoras en la entrega de medicamentos y el aumento de quejas y reclamos en las EPS, el Gobierno Petro mantiene firme su postura de sacar adelante la reforma de la salud. ¿Se logrará? Eso se conocerá en las próximas semanas.