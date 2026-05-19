La desaparición de Yulixa Toloza sigue generando preocupación entre sus seres queridos, en especial en su madre, Nubia Luz Toloza quien decidió hablar públicamente y compartir un emotivo mensaje mientras continúa la incertidumbre sobre el paradero de la mujer.

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Toloza, de 52 años, fue vista por última vez luego de practicarse un procedimiento estético en el centro Beauty Láser, situado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá. De acuerdo con las primeras indagaciones, dos hombres la habrían sacado del establecimiento y posteriormente la subieron a un vehículo de color negro. Desde ese momento no se tienen noticias de su ubicación.

En medio del avance de las investigaciones y la revisión de cámaras de seguridad por parte de las autoridades, la madre de Yulixa, expresó a Noticias Caracol el difícil momento emocional que atraviesa por la ausencia de su hija.

“Yo me acuesto a pensar en ella. Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado”, expresó.

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Asimismo, hizo un llamado urgente a las autoridades y a la comunidad para que ayuden a obtener información que permita encontrarla, señalando que vive sola y que su hija era fundamental en su vida diaria.

“Es un dolor muy grande para una madre perder una hija así. Les pido que me colaboren buscándola todo lo que puedan, porque yo estoy sola y ella es quien me ayuda para todo”, manifestó.

La madre de Yulixa Toloza



Como es posible que a ninguna autoridad le importe, es que piensan dejar este crimen en la impunidad? pic.twitter.com/kaeGYo7YSz — 💼🎩 Ó𝑴𝑨𝑹 𝑪𝑶𝑳𝑴𝑬𝑵𝑨𝑹𝑬𝑺 𝑻𝑹𝑼𝑱𝑰𝑳𝑳𝑶 (@LawyerOCT) May 19, 2026

Por ahora, los organismos de investigación continúan recopilando pruebas para esclarecer lo sucedido con Yulixa Toloza. El automóvil en el que presuntamente fue trasladada apareció en Cúcuta, Norte de Santander, donde unidades de la Sijin adelantan labores forenses en busca de evidencias que ayuden a establecer su paradero.

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Finalmente, una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a que dos personas relacionadas con el caso habrían cruzado hacia Venezuela, situación que hace parte de las líneas de investigación que actualmente siguen los investigadores.