Tres personas fueron asesinadas en una zona rural de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, matanza que elevó a 55 los asesinatos colectivos en lo que va de año en el país y a 236 el número de víctimas mortales, según datos divulgados este lunes el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Lea: Ministerio de Defensa busca recuperar miles de hectáreas ocupadas ilegalmente en zonas de Tolemaida

Según la organización, esta masacre fue perpetrada en la vereda La Palomera, en el área rural de Santander de Quilichao, donde fueron hallados los cuerpos de tres hombres con impactos de arma de fuego y un cartel alusivo a las disidencias de las guerrilla de las FARC.

“Hasta el momento no se ha logrado identificar a las víctimas”, señaló Indepaz en un informe en el que atribuyó el crimen a organizaciones armadas ilegales que operan en esa región del suroeste colombiano.

🔴 #55masacresen2026



📆 Fecha: 17/05/2026

📍 Lugar: Santander de Quilichao, Cauca.

👥 Nº de Víctimas: 03 Personas



➡️En la noche del domingo, en la vereda La Palomera, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, fueron halladas sin vida tres personas sobre una… pic.twitter.com/98nLA3FVhS — INDEPAZ (@Indepaz) May 18, 2026

La Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas sobre el deterioro de la seguridad en Santander de Quilichao y otros municipios del norte del Cauca, una región afectada históricamente por el conflicto armado, el narcotráfico y la presencia de grupos ilegales.

Lea: Caso Yulixa Toloza: Policía nacional intensifica análisis forense y recolección de evidencias

La inseguridad y la violencia se han convertido además en uno de los temas centrales del debate político de cara a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará el próximo 31 de mayo, en medio de atentados, amenazas contra líderes sociales y denuncias sobre la creciente influencia de grupos armados en distintas regiones del país.

El recrudecimiento de la violencia ha reavivado además las críticas de distintos sectores políticos contra la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro cuyos detractores consideran que no ha logrado contener la expansión de grupos armados ni los ataques contra la población civil y la fuerza pública.

Lea: Tres hombres fueron asesinados y luego abandonados con carteles de las disidencias en Cauca: es la masacre 55 en 2026

El Gobierno sostiene, por su parte, que la violencia responde a disputas entre organizaciones criminales por el control de economías ilegales y defiende que mantiene abiertos procesos de diálogo con varios grupos armados ilegales.