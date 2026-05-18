La Fiscalía informó este lunes en un comunicado que fue desarticulada una red criminal al servicio del Tren de Aragua que estaría implicada en 26 homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga. Los crímenes ocurrieron entre 2024 y 2026, y estarían relacionados con disputas violentas por el control de las rentas ilícitas.

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“En una labor articulada con la Policía Nacional fueron identificados y capturados 18 de los posibles integrantes de la estructura criminal, quienes estarían implicados directamente en 26 asesinatos. Uno de los eventos delictivos que se les atribuye sucedió el 25 de octubre de 2025, en el barrio Villa Esperanza, en Floridablanca. Tres personas murieron y una resultó herida en medio de un ataque con armas de fuego. El señalado determinador de esta y otras acciones violentas sería Brayan Alejandro Javier Peña, presunto cabecilla de la red ilegal”, se lee en el boletín.

Los demás detenidos, agrega el ente acusador, serían los responsables de ejecutar los homicidios, cumplir actividades logísticas, de apoyo y vigilancia, entre otros roles.

“Los crímenes tendrían relación con una disputa violenta por el control del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y otras rentas ilícitas, y corresponderían a un método de amedrentamiento a la población civil de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta (Santander)”, indica el reporte.

Por ello una fiscal de la Seccional Santander presentó a las 18 personas capturadas les imputó, de acuerdo con su posible participación, los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Los procesados no aceptaron los cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario”, concluye el organismo de investigación penal.