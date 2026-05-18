El impacto económico que ha tenido la segunda edición de la feria regional AMA consolida la expansión de nuevas oportunidades para los pequeños productores y emprendedores del Caribe hacia los mercados internacionales.

Según el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, las ventas ya han superado ampliamente las del año pasado a falta de varios días para que culmine el evento.

“En 2025, AMA alcanzó ventas cercanas a los $1.000 millones.Sin embargo, para esta edición, ya hemos superado ampliamente las del año pasado y todavía faltan días de feria. Eso demuestra que los artesanos hoy tienen la tranquilidad de contar con un escenario real de comercialización para sus productos”, afirmó.

El mandatario también destacó la evolución que tuvieron los emprendimientos artesanales del departamento, especialmente en materia de diseño, calidad y sofisticación de las técnicas utilizadas.

“Los artesanos han perfeccionado sus productos para responder a mercados cada vez más exigentes. Hoy vemos cómo materiales tradicionales como la palma de iraca se transforman con nuevas combinaciones, colores y acabados que les permiten acceder a segmentos de mayor capacidad económica”, señaló.

De esta manera, la estrategia también buscó fortalecer toda la cadena de valor de la economía creativa y abrir oportunidades de expansión para pequeños productores y emprendedores del Caribe.

En el caso Gabriel Orozco Restrepo, secretario técnico de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Atlántico, aseguró que la feria hace parte de la visión del departamento para posicionar el “sello Atlántico”

. “Esta feria es estratégica para la competitividad porque permite encadenar a pequeños comerciantes y artesanos para producir más, exportar y proyectar al Atlántico como un territorio atractivo para el mundo”, dijo.

Por su parte, la primera gestora social del Atlántico, Liliana Borrero, recordó que AMA nació como una estrategia para brindar herramientas reales de comercialización a los artesanos que durante años fortalecieron sus capacidades técnicas y creativas. “No se trataba solo de capacitarlos, sino de crear escenarios permanentes para vender sus productos y conectar sus marcas con nuevos compradores”.

Borrero reveló que “la feria contó con la presencia de 20 compradores internacionales que recorrieron los diferentes espacios identificando productos y marcas con potencial comercial. “Si hoy Artesanías del Atlántico llega a 29 países, queremos que todo el Caribe también pueda hacerlo”.

La agenda de AMA también permitió consolidar alianzas institucionales y empresariales que fortalecieron el posicionamiento de Barranquilla y el Atlántico como epicentro de grandes eventos y negocios regionales.

En ese sentido, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Corferias, Mario Cajiao, aseguró que AMA representó “una plataforma de integración y competitividad” para toda la región Caribe. “No es una feria más. Es una vitrina que promueve el desarrollo económico, turismo y oportunidades para cientos de emprendedores y artesanos”, afirmó.

Cabe resaltar que la feria, organizada por la Gobernación del Atlántico, reunió categorías relacionadas con moda, bienestar, diseño, cosmética natural, productos artesanales y experiencias creativas, integrando propuestas innovadoras que reflejaron la riqueza cultural y productiva del Caribe colombiano.