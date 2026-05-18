Un crítico panorama rodea al sistema energético en el país y así lo advirtió el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a través de una circular enviada a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en la cual reconoció que existe un “riesgo inminente” que se pueda presentar un apagón en el país.

En el documento, el ministro Palma sostuvo que el país se viene enfrentando a déficits de energía que equivalen a “la energía que produciría un recurso de generación de aproximadamente 450 MW de capacidad efectiva, funcionando ininterrumpidamente las 24 horas del día”.

Lea: Ante inminente llegada de ‘El Niño’, Minminas pidió a la Creg medidas urgentes para evitar un apagón: ‘Servicio de energía está en riesgo’

Indicó que, según la información reportada por el Centro Nacional de Despacho (CND), la diferencia entre la demanda proyectada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la Energía Firme del Cargo por Confiabilidad (ENFICC) presenta una diferencia de 1.97 TWh entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026 y de 3.9 TWh para el periodo comprendido entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027.

“Esta situación exige la adopción de medidas inmediatas que amplíen la base de agentes con capacidad de participar en los mecanismos de subastas e incentivar la entrada temprana de los mismos”, agregó el ministro en la misiva.

Indicó que existe una “urgencia” de ampliar la capacidad de generación en el país debido a la advertencia emitida por la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) frente a la probabilidad del 95 % que, a partir del mes de junio de 2026, se presente un nuevo fenómeno de El Niño.

“Este escenario hidrológico adverso, sumado al déficit ya identificado, eleva significativamente el riesgo de que el SIN no cuente con la generación suficiente para atender la demanda nacional durante el próximo año”, agregó.

Más: Aumenta la presión para sistema energético frente a posible apagón

Puso de presente, además, que existen restricciones regulatorias que limitan la oferta de energía en firme, aun cuando “es requerida por el sistema y la limitación regulatoria está evitando que se pueda asignar como obligación en la subasta”.

A renglón seguido, Palma refirió que el bajo precio internacional de los combustibles registrado a finales de 2025 fijó el precio de escasez para el mes de marzo de 2026 en $803,7/por kWh, que tras los descuentos quedó en $709,3 por kWh. Sin embargo, en dicho mes se han presentado alzas significativas por el conflicto en Medio Oriente que conllevaron a ajustes en los precios.

En contexto: Crisis climática: ‘El Niño’ llegaría antes de lo previsto al territorio colombiano

“El precio del crudo Brent pasó de niveles cercanos a los USD$70 por barril a valores próximos a los USD$100 por barril, lo que representa un incremento aproximado del 42%. Como consecuencia directa de esta volatilidad, el precio de escasez (descontando los OCV y COM) actualizado para el mes de abril de 2026 ascendió a $1.006,9 por kWh, representando un incremento de aproximadamente $300 por kWh frente al mes anterior”, agregó.

Por eso enfatizó en que “es imprevisible el manejo de los costos de los combustibles bajo la incertidumbre en nuevo contexto del panorama de abastecimiento energético internacional”.

Las peticiones a la Creg

Por tal motivo, el ministro Palma solicitó a la Creg que se realicen los análisis y ajustes regulatorios respectivos para que en el proceso de subasta se puedan incorporar “de manera inmediata lo concerniente a la energía necesaria que requiere el sistema”, además de brindar los incentivos para que dichos recursos puedan estar disponibles para el abastecimiento energético de la demanda durante los próximos periodos de sequía en el país.

“Requerimos la posibilidad de ajustar los cálculos realizados en el proceso que pudieran considerar los incrementos en el precio de escasez, que para el mes de abril de 2026, ascendió a los $1.006,9 por kWh”, agregó.

Según el ministro Palma, el objetivo de estas modificaciones es ampliar la base de plantas de generación habilitadas para participar en la subasta de cargo por confiabilidad, “en condiciones que reflejen la volatilidad excepcional del mercado internacional registrada en el primer trimestre de 2026, los cuales es de público conocimiento distan mucho de los tenidos en cuenta para la apertura de la convocatoria”.