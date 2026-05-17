La empresa Air-e informó que para este lunes se desarrollarán labores de mejora en las redes de varios sectores de la ciudad de Barranquilla y Puerto Colombia.

Por tal motivo, los siguientes circuitos presentarán interrupción del servicio de energía:

CIRCUITO PUERTA DE ORO 5, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 3:30 de la tarde a 4:00 de la tarde. Sectores sin energía: carrera 46, vía a Puerto Colombia, entre el kilómetro 2 al 13.

CIRCUITO NUEVA BARRANQUILLA 8, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 3:30 de la tarde a 4:00 de la tarde. Sectores sin energía: Calles 100 a la 110, entre las carreras 46 a la 50 en Villa Santos.

CIRCUITO AMÉRICA NORTE, de 5:30 de la mañana a 6:00 de la mañana y de 2:00 de la tarde a 2:30 de la tarde. Sectores sin energía: La Campiña; calles 84 a la calle 85, desde la carrera 57 a la 64 (Riomar–Alto Prado); carrera 53, desde la calle 82 a la 84 (Alto Prado); calle 82 hasta la calle 84, desde la carrera 47 a la 52 (San Vicente–Alto Prado); calle 80 a la calle 82, desde la carrera 43 a la 47 (Granadillo–América) y calles 93 a la 96, desde la carrera 43 a la carrera 46 (Tabor). Sin embargo, por condiciones operativas es posible que se presenten interrupciones entre las 6:00 a.m. y 2:00 p.m.

De igual manera, para el desarrollo de lavado de aisladores y adecuación de la línea que alimenta a Puerto Colombia y su zona rural, se realizarán breves interrupciones de la siguiente manera:

CIRCUITO PUERTA DE ORO 1, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 3:30 de la tarde a 4:00 de la tarde. Sectores sin energía: Puerto Colombia: Altos de Pradomar, carrera 46 desde el kilómetro 10 hasta Pradomar. Sin embargo, por condiciones operativas es posible que se presenten interrupciones entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 2, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 3:30 de la tarde a 4:00 de la tarde. Sectores sin energía: Lagos del Caujaral, Country Club Villa, sector comprendido desde la calle 6 hasta la calle 14, desde la carrera 20A hasta la carrera 28 (Urb. La Playa), sectores y fincas aledañas a la carretera antigua a Puerto Colombia desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 10.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 3, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 3:30 de la tarde a 4:00 de la tarde. Sectores sin energía: Salgar, Sabanilla, Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado; carrera 46, vía a Puerto Colombia desde el kilómetro 10 a Sabanilla; carrera 51B, desde el kilómetro 7 al 9 (Villa Clarita, Marahuaka y Anglo Colombia Scholl. Sin embargo, por condiciones operativas es posible que se presenten interrupciones entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. en La Playa, Centro, Tamari, El Campo, San Lorenzo, 7 de Agosto en Salgar.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 4, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 3:30 de la tarde a 4:00 de la tarde. Sectores sin energía: Puerto Colombia, sectores de la vía al mar desde el kilómetro 7, desde el Colegio Liceo Campestre, IDPHU Campestre, Urbanización Barranquilla Sport, Polideportivo Universidad Autónoma del Caribe hasta los peajes Papiros y Marahuaco, Alcaldía de Puerto Colombia. Sin embargo, por condiciones operativas es posible que se presenten interrupciones entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. en las calles 11B a la 17B, entre las carreras 1F y 9, en los barrios Pastrana, El Bajito, Loma Fresca, Las Margaritas, Villa Encanto; calles 2 a la 12, entre carreras 1 a la 10B, en los barrios Vistamar, La Rosita, El Ancla, La Risota, La Risota, Loma Fresca, Centro 2 y Punta Brava en Puerto Colombia.

Mientras tanto, en el municipio de Galapa se llevarán a cabo labores técnicas en un sector del barrio Pueblito Nuevo.

Las obras se concentrarán en la carrera 21 con la calle 15A, entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.