La Unidad de Restitución de tierras (URT) informó que cerca de 600 solicitudes presentadas por adultos mayores en Magdalena y el Atlántico fueron inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) durante el actual gobierno.

Según la entidad, esto representa el 80% de las solicitudes realizadas por esta población, permitiendo que los procesos avancen a la etapa judicial.

“Estos avances hacen parte de la aplicación de un enfoque orientado a atender grupos vulnerables, entre ellos adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, victimas en el exterior y población LGTBIQ+“, declaró José Humberto Torres, el director territorial de la URT.

De igual manera, la Dirección Territorial indicó además que, en total, se han emitido 1.100 decisiones de fondo, de las cuales 880 han sido favorables para las víctimas.

Aseguró que: “la entidad trabaja para garantizar el restablecimiento de derechos de las víctimas del despojo y priorizar la atención a poblaciones vulnerables.”

Mencionó: “Nosotros no vemos las solicitudes de restitución como un simple número, creemos firmemente que de lo que se trata es de garantizar el restablecimiento de derechos a esa población víctima del despojo”.

Cabe resaltar que la entidad destacó avances en el enfoque de género, con más de 300 mujeres lograron que sus solicitudes avanzaran a la etapa judicial del proceso de restitución.