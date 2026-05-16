La Alcaldía de Barranquilla, a través de su Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, dio a conocer los cierres viales que habrán durante este fin de semana con ocasión del desarrollo de la carrera atlética Correxquilla en su edición 2026.

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Según manifestó el Distrito en sus redes sociales, por el desarrollo de la carrera “se han programado cierres temporales para hoy 16 de mayo (por montaje del evento) y para el 17 de mayo (por recorrido de la carrera)”.

En ese sentido los tramos viales de acuerdo con el recorrido incluyen el cierre parcial de la carrera 45 entre las calles 48 a la 53 (sin incluirlas).

Por carrera Correxquilla, se han programado cierres temporales para hoy 16 de mayo (por montaje del evento) y para el 17 de mayo (por recorrido de la carrera).



Tramos viales de acuerdo con el recorrido: cierre parcial de la cra 45 entre las calles 48 a la 53 (sin incluirlas). pic.twitter.com/4SGQYdJmWh — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) May 16, 2026

Este domingo, por la carrera, “se realizarán cierres viales parciales y momentáneos, principalmente sobre la carrera 45 y corredores de las calles 62, 63, 64, 65, 57 y 58″.

El recorrido Inicia en la carrera 45 con calle 50, continua por la carrera 45 entre calles 48 y 62, sigue por la calle 62 desde la carrera 45 a la 44, continua por la carrera 44 entre calles 62 a la 63, sigue por la calle 63 entre carreras 44 a la 43, continua por la calle 63B entre las carreras 41 a la 43, sigue por la carrera 41 entre las calles 45 a la 68, continua por la calle 65 entre carreras 28 a la 41.

De ahí sigue por la calle 64 entre carreras 28 a la 31, continua carrera 31 entre las calles 57 a la 64, sigue por la calle 57 entre las carreras 25 a la 31, continua por la carrera 25 entre calles 57 a la 58, sigue por la calle 58 entre carreras 21B a la 25, continua carrera 21B entre calles 57 a la 58, sigue por la calle 57 entre las carreras 21B a la 20B, continua por la carrera 20B entre las calles 57 a la 47, en este punto se devuelve por los mismos tramos descritos y culmina en la carrera 45 con calle 50.

Desvíos y rutas alternas:

Los conductores que transitan por la carrera 45 deben girar en la calle 48 para empalmar con las carreras 50 o 38.

Los que transitan por la carrera 44 deben tomar la calle 64 hacia la carrera 46 sentido occidente-oriente (de la Circunvalar- al Centro).

Quienes vayan por la carrera 41, suben hasta la Calle 68 para conectar con las carreras 38 o 46.

Los conductores que transitan por la calle 62 en sentido norte-sur (de la Vía 40-al estadio Metropolitano) deben tomar la calle 68 como ruta de desvío.

Quienes avancen por la calle 62 en sentido sur-norte (del Metropolitano-a la Vía 40) deben tomar como rutas alternas la carrera 44 hasta la calle 48.

Los conductores que transitan por la calle 65 deben tomar como ruta alterna la calle 68.

Quienes conducen por la calle 64 deben tomar como ruta alterna la carrera 27 hacia la calle 68.

Los conductores que transitan por la carrera 31 y te diriges hacia el Oriente (el Centro) debes tomar la calle 68 hasta la carrera 27.

Los conductores que transitan por la carrera 31 hacia el Occidente (a la Circunvalar) deben tomar como ruta alterna la calle 56 hasta la carrera 32.

Los conductores que transitan por las calles 57 y 58 entre carreras 20 y 31, la mejor ruta de desvío es la calle 53

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De otro lado, la carrera tiene contempladas varias categorías: la categoría 15K, 10K, 5K y 2K, siendo reservada esta última para los deportistas más pequeños.