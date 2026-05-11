Este martes 12 de mayo se oficiará una misa en memoria de Germán Vargas Lleras, según un mensaje compartido por el partido Cambio Radical en el que invitó a sus militantes, simpatizantes y ciudadanía cercana a participar en la ceremonia religiosa.

Con una eucaristía, personalidades políticas y familiares le dieron el último adiós a Germán Vargas Lleras

De acuerdo con la invitación difundida por la colectividad, la ceremonia religiosa se llevará a cabo en la Iglesia Torcoroma, ubicada en la calle 84 #51-45, a partir de las 4:30 de la tarde.

Cortesía Invitación de la colectividad para la ceremonia por el fallecimiento del exvicepresidente y líder de este grupo político.

El partido extendió la convocatoria a miembros y amigos para acompañar este acto litúrgico en homenaje a una de las figuras políticas más reconocidas del país.

La jornada se desarrollará en medio de mensajes de solidaridad y recordación por parte de dirigentes y seguidores de la organización política.

Colombia dio el último adiós a Vargas Lleras

Colombia despidió este lunes en Bogotá al exvicepresidente con un funeral de Estado y una misa de cuerpo presente en la Catedral Primada a la que asistieron la vicepresidenta Francia Márquez, cuatro expresidentes y otros líderes políticos del país.

El féretro con la bandera de Colombia, que fue velado durante el fin de semana en el Palacio de San Carlos, antigua sede presidencial que hoy alberga al Ministerio de Relaciones Exteriores, fue trasladado en un coche fúnebre hasta la catedral, donde fue recibido por soldados del Batallón Guardia Presidencial que lo entraron a la iglesia.

Detrás del cortejo iban su hija Clemencia, sus hermanos Enrique y José Antonio y la vicepresidenta Márquez, en representación del Gobierno del presidente Gustavo Petro, del cual el fallecido era un severo opositor, así como decenas de amigos y seguidores.