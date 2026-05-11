María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, reveló que apoyará a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, de cara a las próximas elecciones del 31 mayo, esto en respuesta a un propósito mencionado por su esposo.

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“Yo hoy decido, en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos. Yo he decidido apoyar a Paloma Valencia (...) porque esa fue la voluntad de Miguel. Eso quería Miguel, que si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático”, dijo Tarazona durante una entrevista para ‘Noticias Caracol’.

“Estoy convencida, tengo la plena certeza, que Paloma es la única que va a poder ganar en segunda vuelta. Y aquí hay un gran propósito como país y como colombianos, y es que tenemos que evitar a toda costa que Iván Cepeda sea el próximo presidente”, aseguró.

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Las declaraciones de Tarazona agitaron el ambiente político y generaron la respuesta de su suegro, Miguel Uribe Londoño, también candidato presidencial.

“Ella puede apoyar a quien quiera, ella es libre y tomó esa decisión”, dijo Uribe Londoño durante una entrevista con ‘Semana’.

Para el candidato presidencial, que no salió muy bien del Centro Democrático, Tarazona estaría siendo instrumentalizada por el expresidente Uribe y Valencia.

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“La están usando y la metieron en una cosa en la que ella no pertenece (…) Ella no puede estar al lado de ellos dos con lo que le hicieron a Miguel, Paloma lo atacó e insultó”, manifestó.

“Yo creo que la están instrumentalizando como lo han hecho con tanta gente en Colombia, con tantas familias y como están dividiendo al país”

Uribe Londoño manifestó que Miguel Uribe habría muerto “atormentado” por el líder del Centro Democrático.

“Miguel se murió atormentado por ellos”, aseguró y añadió “Ella no debería olvidarse de lo que le hicieron a Miguel”, recalcó.

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Por su parte, indicó que desconoce las razones por las que Tarazona no lo acompañó durante la campaña presidencial.

. “Nunca he entendido por qué María Claudia en estos meses nunca ha estado al lado mío de manera pública en la campaña”, puntualizó.