Por estos días Colombia está inmersa en el debate político de cara a las elecciones presidenciales 2026 que tiene como figura a los candidatos Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda, quienes lideran la intención de voto según las recientes encuestas.

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En los últimos días, diferentes sectores políticos han expresado su apoyo a los candidatos, como el partido Liberal que expresó su respaldo a la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia. Justamente, esta candidata – impulsada por el expresidente Álvaro Uribe – recibió un nuevo espaldarazo.

María Claudia Tarazona, viuda del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe, anunció que votará por Valencia en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo, esto en respuesta a un propósito mencionado por su esposo.

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“Yo hoy decido, en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos. Yo he decidido apoyar a Paloma Valencia (...) porque esa fue la voluntad de Miguel. Eso quería Miguel, que si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático”, dijo Tarazona durante una entrevista para ‘Noticias Caracol’.

Vale mencionar, que las declaraciones de Tarazona se dan al cumplirse nueve meses de la muerte del político – también perteneciente al partido Centro Democrático – quien murió semanas después de un atentado sicarial registrado el 7 de junio de 2025.

Además, aseguró que esta decisión también se basa en los resultados de las encuestas, pues considera que Valencia podría ganar en una segunda vuelta electoral.

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“Estoy convencida, tengo la plena certeza, que Paloma es la única que va a poder ganar en segunda vuelta. Y aquí hay un gran propósito como país y como colombianos, y es que tenemos que evitar a toda costa que Iván Cepeda sea el próximo presidente”, aseguró.

“Colombia es un país que vive en duelo. Eso no puede seguir siendo sostenible en la vida. Es que no puede haber niños como Alejandro que sigan llorando la muerte a sus papás todas las noches sin que nadie les tenga una respuesta de por qué los asesinan a sus madres. Eso no puede seguir siendo”, añadió Tarazona.

El anunció de María Claudia Tarazona evidencia un importante cambio político, pues inicialmente en la contiendo electoral había expresado su apoyo a la campaña de su suegro, Miguel Uribe Londoño, quien decidió retomar las ideas de su fallecido hijo para sacar adelante su candidatura.

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Para Tarazona, Miguel Uribe Londoño “no tiene posibilidad” de conseguir los votos suficientes para perfilarse como el futuro presidente de Colombia.

“Miguel papá tiene las banderas de su hijo, tiene todo el derecho, todas las credenciales para hacer lo que está haciendo. Yo creo que hubiera hecho un gran papel en Colombia, pero en este momento, desafortunadamente, no tiene una posibilidad, por lo que los números nos están mostrando. Yo lo respeto, creo que ha sido un colombiano que ha tenido que cargar con el peso de la violencia”, sostuvo.