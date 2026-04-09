En el marco del Día Nacional de las Víctimas, María Claudia Tarazona dio unas fuertes y emotivas palabras en el Senado de la República, donde se rindió un sentido homenaje a quienes han sufrido los estragos de la violencia en Colombia.

Durante su intervención, Tarazona evocó el país que soñaba su esposo, Miguel Uribe Turbay, y aseguró que Colombia “es un país mágico y único, con todo para ser grande y, ¿por qué no?, una potencia mundial”. Sin embargo, también lanzó duras críticas al Gobierno de Gustavo Petro, afirmando que “un mal gobierno no nos define como colombianos” y que “la deshonra de quien hoy está en el poder no nos representa”.

“La deshonra de quien hoy está en el poder no nos representa. Somos mucho más que un pésimo gobierno que es indolente y cómplice del dolor, la violencia y la criminalidad a lo largo y ancho de nuestro país”, aseveró.

En medio de un discurso cargado de dolor y esperanza, la viuda del dirigente político expresó su solidaridad con las víctimas del conflicto, enviando un mensaje de apoyo a las familias que han perdido a sus seres queridos. “Hoy abrazo a cada familia, a cada mujer y a cada niño que llora a su padre”, manifestó.

Tarazona también destacó el papel de su familia en este proceso, mencionando con emoción a sus seres más cercanos, quienes la han acompañado en medio del duelo. Desde ese dolor, aseguró que su compromiso con el país se mantiene firme.

“Desde mi sufrimiento, pero también desde la entrega, les digo: aquí estaré siempre para servir a nuestro país, para ser un puente de unión”, afirmó ante la plenaria.

En su intervención, insistió en la importancia de que la memoria de las víctimas no quede en el olvido. “Que este dolor no nos divida, que nos una; que la memoria de quienes hemos perdido se convierta en fuerza para cambiar el rumbo de nuestra historia”, dijo.

Finalmente, lanzó un llamado contundente a rechazar la violencia. “No podemos aceptar la violencia como destino, no podemos acostumbrarnos a la tragedia. Colombia merece más. Colombia merece vivir en paz, pero una paz con seguridad, con justicia y con dignidad”, concluyó.