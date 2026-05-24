Las honras fúnebres de Yulixa Toloza, estilista de 52 años, se realizaron este sábado 23 de mayo. La mujer había sido reportada como desaparecida desde el pasado 13 de mayo y fue hallada sin vida el 19 del mismo mes, luego de permanecer seis días sin rastro tras haber asistido a un procedimiento estético en la ciudad de Bogotá.

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En una sala de velación ubicada en la localidad de Teusaquillo, familiares, amigos y vecinos se reunieron para darle el último adiós. El ambiente estuvo marcado por una mezcla de tristeza, indignación y alivio por haber podido recuperar su cuerpo, lo que permitió a sus seres queridos cerrar este doloroso capítulo.

Según el medio El Tiempo, la despedida estuvo acompañada de recuerdos, flores y elementos simbólicos como dibujos por parte de su ahijada y fotografías que sus allegados llevaron en su honor durante los homenajes previos realizados en el barrio Bosa Santa Lucía.

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de Alexis Alfonso Bareño, hermano de crianza de la estilista, quien recordó que fue acogida por su familia desde que tenía dos años y que él participó activamente en su crianza al ser el mayor de los hermanos. También manifestó que la última conversación que tuvieron ocurrió hace unos 20 días, cuando hablaban de un viaje que tenían planeado a México.

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Bareño aseguró que, pese a la distancia y a vivir fuera del país, mantenía la esperanza de volver a verla con vida, pero finalmente tuvo que viajar a Colombia para despedirla. Además, expresó su inconformidad frente a lo ocurrido y la falta de acción en el momento de la atención recibida, señalando que quienes la atendieron en el centro estético Beauty Láser “pudieron hacer algo por ella”.

Además, dijo que “el alcalde Galán los llamó asesinos y yo estoy de acuerdo con él porque realmente pudieron hacer algo por ella y no haciéndolo, le hicieron un mal”.

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En medio del duelo, también recordó su historia familiar, destacando que fue criada en distintos entornos afectivos. “Ella tenía tres familias: la de sangre, nosotros, los de crianza y las amigas y vecinos”.

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Por otro lado, amigos cercanos y habitantes de su sector también resaltaron su personalidad alegre, su apoyo constante a la comunidad y el vacío que deja su partida. A su vez, pidieron que el caso no quede en la impunidad y que se investiguen a fondo los hechos que rodearon su muerte, así como otros casos similares.

Finalmente, la comunidad insistió en la necesidad de una respuesta más rápida por parte de las autoridades ante reportes de desaparición, ya que inicialmente sintieron que no recibieron la atención necesaria. Aunque expresaron dolor, también manifestaron alivio por haber podido encontrarla y darle el último adiós. El sepelio está previsto para este domingo 24 de mayo.