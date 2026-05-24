Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander. Las autoridades indicaron que miembros de las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10, que se encontraban en el sector de Barco La Silla, fueron víctimas de un ataque con drones cargados de explosivos.

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La Segunda División del Ejército Nacional indicó que el atentado fue perpetrado por integrantes del GAO ELN, mediante el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos.

En los hechos que se registraron en la madrugada de este domingo 24 de mayo, fue asesinado el soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez. Además, otros siete militares más resultaron heridos.

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Luego de esto, los uniformados lesionados fueron evacuados en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia la ciudad de Cúcuta, donde reciben atención médica especializada.

“El Ejército Nacional rechaza el empleo de medios y métodos de guerra no convencionales mediante drones acondicionados con explosivos, los cuales generan daños indiscriminados que no solo afectan a la Fuerza Pública, sino que también ponen en riesgo a la población civil”, expresó la institución.

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De acuerdo con el Ejército, este ataque sería una retaliación a las operaciones militares desarrolladas el día anterior en el sector de La Llana, donde “las tropas sostuvieron combates de encuentro contra integrantes de esta estructura armada ilegal, frustrando su accionar criminal en la vía Cúcuta-Tibú, y donde varios integrantes del ELN habrían resultado afectados durante el desarrollo de estas operaciones”.