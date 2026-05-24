El expresidente Álvaro Uribe hizo nuevamente arremetió contra el candidato presidencial Iván Cepeda. A través de un video publicado en redes sociales, el líder del Centro Democrático envió una fuerte advertencia a los miembros de los grupos armados afirmando que no se deben confiar en el aspirante a la Casa de Nariño.

Leer más: CNE amplía plazo para inscripción de testigos en elecciones presidenciales 2026

“Un mensaje al ELN, a las FARC, a las Autodefensas Gaitanistas y al Clan del Golfo: no se confíen de Cepeda. Apenas sienta el apretón de Estados Unidos, los entrega”, afirmó el expresidente Álvaro Uribe.

De acuerdo con el exmandatario, el candidato de gobierno podría traicionarlos luego de llegar al poder. “Ellos saben de la traición como en Cuba y Venezuela”, expresó.

Segovia, Ant. Guerrillas, clanes y gaitanistas, no se confíen de Cepeda. pic.twitter.com/tc3AJINpaQ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 24, 2026

Le puede interesar: Él está dispuesto a retirarse de la mesa para no entorpecer lo que allí se sigue desarrollando: Otty Patiño sobre alias Calarcá

Tras las palabras de Uribe Vélez, el presidente Gustavo Petro no dudó en usar las redes sociales para responder a los señalamientos a Iván Cepeda.

De acuerdo con jefe de Estado, Uribe habría impedido que se conociera toda la verdad sobre el paramilitarismo en Colombia.

“¿No fue Uribe el que entregó a todos los paramilitares a los EEUU después de llevarlos a una negociación de Paz? ¿Que mayor traición que esa? Acabó por entregar a los paramilitares en la extradición para que no se cumpliera la sentencia de la Corte Constitucional que le había agregado a la ley de Justicia y Paz la obligación de decir toda la verdad de sus hechos antes de recibir beneficios jurídicos”, inició escribiendo el presidente Petro desde su cuenta de X.

Lea además: Fuerte choque entre Petro y Federico Gutiérrez por posible ingreso de dineros de ISA Perú a campañas políticas

“Era lo que varios parlamentarios, entre ellos, Rafael Pardo, el verdadero fundador de Cambio Radical, y gran pensador colombiano liberal, hombre de paz, Luis Fernando Velasco, hoy detenido por la fiscalía por razones políticas, Gina Parodi, y yo mismo, que habíamos puesto la condición de la Verdad como antesala de los beneficios jurídicos a los paramilitares”, añadió.

A reglón seguido expresó: “Tapar la verdad es la verdadera política de la extrema derecha de Colombia, y por eso sustenta su política en las tesis de Goebbels: repetir las mentiras y ante la falta ya de argumentos fueron a la propuesta de Schopenhauer: atacar con insultos a la persona que los descubre: el parresiasta. Mentira, insulto, odio y generalización del miedo es la receta de Goebbels que el uribismo sigue con disciplina.

Le puede interesar: ¿Es obligatorio dar la cédula al pagar en tiendas como D1 o Ara? Esto dice la ley

Por su parte, lanzó fuertes señalamientos contra el expresidente Uribe, a quien acusó de crear el paramilitarismo en el país.

“La huida de la verdad que se produce en el uribismo es porque su jefe fue el creador del paramilitarismo en Colombia y que éste se hizo con los mayores narcotraficantes de cocaína del país y produjo varios crímenes contra la humanidad, hoy en la impunidad, un verdadero genocidio del pueblo colombiano, del cual no se arrepienten sino que quieren repetir”, sostuvo.

Y añadió: “hubo una extradición de paramilitares, y se domesticó a la justicia que había llevado el 35% de los senadores a la cárcel por sus vínculos con paramilitares. Los paramilitares hacían las leyes de Colombia en lo que he denominado la gobernanza narcoparamilitar que sustituyó de facto la constitución del 91 por el gobierno de las mafias y la anulación total de los derechos fundamentales de los colombianos entregados a simples negocios jugosos de amigos de los paramilitares mientras estos masacraban al pueblo”.

En el trino también señaló a exfuncionarios como Néstor Humberto Martínez y Alejandro Ordóñez, afirmando que habrían contribuido a ocultar información sobre crímenes de lesa humanidad.