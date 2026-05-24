Un ataque con drones registrado en las últimas horas contra la estación de Policía del corregimiento de Santa Rita, en jurisdicción del municipio de Río Iró, en Chocó, dejó un saldo de un subintendente policial herido.

Leer también: En combates entre Ejército y disidencias en Antioquia murió un menor de edad

Importante: Dos jóvenes de 20 años fueron asesinadas en ataque armado en Girón, Santander

La víctima tuvo que ser trasladada por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC, hacia la ciudad de Medellín para ser atendida.

La Policía por ahora señala al Frente Cacique Calarcá, de la la guerrilla del ELN, como el autor del atentado, de los cuales ya se registran una decena de este tipo en lo que va corrido de 2026.

Al respecto, el teniente coronel César Alberto Lemus, comandante encargado del Departamento de Policía Chocó, reportó: “Tenemos un policía lesionado, el cual fue atendido y estabilizado por sus compañeros, y evacuado hacia la ciudad de Medellín para recibir una atención especializada. Se hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma. La Gobernación del Chocó y la Policía Nacional hacen un ofrecimiento de hasta $30 millones como recompensa a aquella persona que nos aporte información y nos permita dar con el paradero de los responsables de este hecho”.

Entre tanto, el ataque deja daños materiales en la zona y miedo entre la población.

“Dichas acciones han generado terror, zozobra e inseguridad en la población civil, ocasionando daños materiales en viviendas, afectaciones psicológicas, limitaciones a la movilidad de los habitantes e interferencias en sus actividades cotidianas. Además, han producido un grave daño moral y una injusta estigmatización derivada de un conflicto que no nos pertenece”, se lee en un comunicado de la comunidad de Río Iró, en el que además le piden a la subversión “el respeto por la vida, la libertad, la seguridad, la tranquilidad, la honra, el derecho a la salud, al trabajo y al buen nombre de toda la población iroseña asentada en esta cabecera municipal”.