La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de 15 años y 8 meses de cárcel para Wilfrido Vallejo Mindiola, alias el Mono, exintegrante de las extintas Farc, quien estaba siendo juzgado por fabricar y suministrar de minas antipersona a este grupo armado.

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El alto tribunal rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa. Acreditó que hubo suficiente material probatorio para determinar que ‘el Mono’ se unió al entonces frente 59 de las Farc en 2008.

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa y señaló que la Fiscalía General de la Nación cumplió con la carga probatoria para acreditar que esta persona, desde 2008, se vinculó al entonces frente 59 del grupo armado ilegal, y cumplió diferentes actividades de orden logístico como el transporte de uniformes, labores de inteligencia, acompañamiento de comisiones y vigilancia armada, hasta convertirse en uno de los principales productores de artefactos explosivos no convencionales”, se lee en el comunicado de la Corte.

También se lee: “En el curso de la investigación se conoció que algunas de las minas antipersona elaboradas por Vallejo Mindiola fueron utilizadas por las Farc – EP el 9 de abril de 2009, en el sector El Volador, en El Molino (La Guajira)”.

Además de los 15 años de prisión, Vallejo Mindiola deberá pagar una multa de más de 758 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

‘El Mono’ será judicializado por los delitos de empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; concierto para delinquir agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias.