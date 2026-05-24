El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que se amplió el plazo para la inscripción de testigos electorales que participarán en las elecciones de presidente y vicepresidente del periodo 2026-2030, previstas para el próximo domingo 31 de mayo.

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De acuerdo con la entidad, la nueva fecha límite para realizar las postulaciones será el jueves 28 de mayo hasta las 5:00 p. m.

El organismo explicó que esta ampliación busca dar mayor margen a los partidos políticos y a las organizaciones de observación electoral para que puedan completar el registro de sus delegados dentro del proceso.

Asimismo, el CNE recordó que todo el procedimiento debe hacerse únicamente mediante la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, una herramienta digital diseñada para agilizar la inscripción y garantizar mayor control y seguimiento de los registros.

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Hasta el momento, las organizaciones políticas han postulado y acreditado a 223.929 actores electorales, entre los que se incluyen testigos, auditores de sistemas y observadores tanto nacionales como internacionales.

Estas personas tendrán la tarea de acompañar y supervisar las distintas etapas del proceso electoral, antes, durante y después de la jornada de votación, con el fin de respaldar la transparencia de los comicios.

Finalmente, el CNE reiteró que cada partido o movimiento político está autorizado a registrar un testigo electoral por cada una de las 118.346 mesas de votación habilitadas en todo el país.

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