La primera temporada de ‘La Mansión Vip’, el reality creado por HotSpanish, llegó a su fin y eligió a su ganadora.

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La influencer Sol León logró coronarse como la gran vencedora de la competencia luego de superar a los demás participantes en la votación final.

Según explicó el creador de contenido durante la transmisión, Sol León obtuvo una ventaja cercana a los 30 mil puntos frente a Mazaclán, quien ocupó el segundo lugar del programa.

La final del reality reunió a varios de los participantes más comentados de la temporada. El top cinco quedó conformado por Alfredo Adame, Sol León, Mazaclán, Kathy Cardona y Eli Esparza.

El listado oficial de posiciones de la primera edición quedó así:

Sol León Mazaclán Kathy Cardona Alfredo Adame Eli Esparza Carlos Alberto Naim Darrechi Aída Merlano Agustín Fernández Willito Lonche Kim Shantal Luis Guillén ‘Suavecito’ Aldo Arturo La Jesuu

La creadora de contenido colombiana Kathy Cardona mejor conocida como ‘La blanquita’, quedó en tercer lugar; mientras que la influencer barranquillera Aida Merlano quedó en octavo lugar.

Asimismo la otra colombiana participante fue La Jesuu que quedó en el último puesto.

Además del reconocimiento y la popularidad obtenida tras participar en el programa, HotSpanish reveló que el premio para el ganador de ‘La Mansión Vip’ fue de dos millones de pesos mexicanos, cifra que convirtió esta primera temporada en una de las más comentadas dentro de las plataformas digitales.