La tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ vivió uno de sus momentos más decisivos con una doble eliminación que alteró el rumbo del reality y reconfiguró las estrategias dentro de la competencia. La gala emitida este domingo 8 de febrero dejó fuera a Sara Uribe y Marilyn Patiño, en medio de una votación cerrada y una dinámica inédita que obligó a los participantes a competir en parejas.

El episodio se convirtió en tendencia en redes sociales y plataformas digitales, donde miles de seguidores hablaron y criticaron el impacto que esta nueva modalidad puede llegar a tener en el futuro de los participantes que continúan en competencia.

¿Qué es el “poder dúo” en ‘La casa de los famosos Colombia’?

La principal novedad de la gala fue la implementación del llamado “poder dúo”, una dinámica que obligó a los famosos a conformar parejas para enfrentar las pruebas, las nominaciones y la eliminación. Este cambio en las reglas transformó la lógica habitual del programa, en el que las decisiones suelen ser individuales.

La conformación de los dúos modificó la convivencia dentro de la casa y expuso a participantes que hasta entonces parecían contar con respaldo sólido del público. Además, la estrategia obligó a replantear alianzas y a medir la popularidad no solo de cada concursante, sino de las parejas formadas.

El resultado fue una placa de nominados diversa, con participantes de perfiles, trayectorias y comunidades de seguidores diferentes, lo que anticipó una votación reñida.

Resultados de la votación del público en ‘La casa de los famosos’

La eliminación estuvo definida por el voto del público, que decidió el destino de cuatro parejas en riesgo. Los porcentajes registrados fueron los siguientes:

Alexa Torres y Yuli Ruiz: 44,44 % de votos a favor.

Jay Torres y Juan Palau: 21,62 % de votos a favor.

Manuela Gómez y Campanita: 17,36 % de votos a favor.

Sara Uribe y Marilyn Patiño: 16,58 % de votos a favor.

La diferencia entre las parejas evidenció que el respaldo del público estuvo concentrado en algunos dúos, mientras otros quedaron en una zona de riesgo con márgenes estrechos.

Durante los días previos a la gala, las redes sociales se llenaron de campañas de apoyo, análisis de estrategias y llamados a votar. La expectativa aumentó debido a la eliminación doble, una modalidad que reduce el margen de error para los participantes.

Sara Uribe y Marilyn Patiño fueron las eliminadas de ‘La casa de los famosos’

El menor porcentaje de votos determinó la salida de Sara Uribe y Marilyn Patiño de ‘La casa de los famosos Colombia 3’. La eliminación marcó un punto de quiebre en el desarrollo del reality, ya que ambas participantes habían logrado visibilidad dentro del programa y contaban con seguidores activos.

Tras conocerse el resultado, la conversación se trasladó a las plataformas digitales, donde los usuarios debatieron sobre la influencia del “poder dúo”, el peso de las estrategias internas de los participantes y la transformación que ha tenido el rol del público en la evolución del formato.

Con menos participantes en la casa, el panorama del reality se redefine. Las alianzas deberán ajustarse y los concursantes restantes enfrentarán un escenario más competitivo, donde cada decisión puede ser determinante.