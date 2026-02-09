Muchas celebridades dijeron presente para el Super Bowl LX, que se celebró este domingo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, y que contó con la actuación – durante el medio tiempo – del artista puertorriqueño Bad Bunny. El Levi’s Stadium de Santa Clara (EE. UU.) se convirtió en la pasarela perfecta para muchos famosos que deseaban disfrutar del show.

Además, del ‘Conejo malo’, Lady Gaga y Ricky Martin aparecieron por sorpresa en el descanso del Super Bowl LX. Con un vestido azul, la cantante cantó una versión en merengue de ‘Die With A Smile’ y se puso a bailar junto a Bad Bunny el inicio de ‘Baile Inolviable’.

Martin, por su parte, apareció sentado en una de las sillas blancas que dan portada a su disco ‘DtMf’.

A una actuación repleta de símbolos de su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman.

Por su parte, entre el público se encontraban la colombiana Sofía Vergara, el extenista Roger Federer o el cantante estadounidense Jon Bon Jovi, el canadiense Justin Bieber junto a Hailey Bieber, así como el rapero Jay-Z junto a sus hijas Rumi y Blue Ivy, y el cómico Adam Sandler.

También pudo verse al exquarterback de los Patriots Tom Brady y al jugador Travis Kelce caminando por el césped poco antes del inicio del partido, captando todas las miradas pese a la notable ausencia de Taylor Swift.

A la pasarela de famosos que formaron parte de los 60.500 asistentes de uno de los eventos deportivos más vistos de EE.UU. se suman las muestras de apoyo a Bad Bunny, el protagonista del descanso.

“Te mando todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo¡”, escribió Jennifer López en un mensaje el X.

El colombiano J Balvin también se encontraba entre el público como muestra de apoyo al artista puertorriqueño tras su reciente reconciliación.

Bad Bunny comenzó el descanso cantando su famoso tema ‘Tití me preguntó’ vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo.