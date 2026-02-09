Solo 13 minutos le bastaron a Bad Bunny para mostrarle al mundo el orgullo de ser latino. El cantante puertorriqueño protagonizó en la noche de este domingo el primer espectáculo en la historia de un Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hito que desafía la narrativa cultural latina de EE.UU. en la era más radical del Gobierno de Donald Trump.

Lea aquí: Shakira recuerda su actuación junto a Bad Bunny en el Super Bowl 2020 y le desea “todo lo mejor esta noche”

El juego decisivo entre los Seattle Seahawks y New England Patriots, se cumple en el Levi’s Stadium en Santa Clara California, equipos que saltaron al terreno de juego buscando la gloria en la edición 60 del Supertazón.

CHRIS TORRES/EFE SANTA CLARA (United States), 09/02/2026.- Bad Bunny (L) and Lady Gaga perform during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levis Stadium in Santa Clara, California, 08 February 2026. The New England Patriots are facing the Seattle Seahawks in Super Bowl LX. EFE/EPA/CHRIS TORRES

El artista boricua aterrizó en esta cita histórica en su mejor momento, siendo el artista más escuchado del mundo en Spotify en el 2025 y el flamante ganador al Grammy más anhelado por cualquier artista, el de mejor álbum.

Previo al encuentro, se presentó la banda de punk rock estadounidense Green Day, una de las voces más feroces contra el Gobierno de Trump. La banda de Billie Joe Armstrong, que ha hecho del activismo político una seña de identidad en su carrera, abrieron la jornada con un set cargado de clásicos que incluyó ‘Good Riddance’, ‘Holiday’ y ‘Boulevard of Broken Dreams’ y ‘American Idiot’, temas que marcaron la década de los 2.000.

Fiesta latina

A las 8:20 p. m. inició el show de medio tiempo en un escenario que abarcó casi la totalidad de la cancha y que fue dispuesto para que Benito realizara su show. “Qué lindo es ser latino”, gritó uno de sus acompañantes, mientras que el boricua salió totalmente vestido de blanco, con guantes y con un balón de fútbol americano entre sus manos. A medida que caminaba, aparecían escenas como una venta de paraguas (raspados), también dos boxeadores en plena acción y un hombre pidiéndole matrimonio a su prometida al ritmo de ‘Tití me preguntó’.

Luego sonó ‘Yo perreo sola’ y trepado en el techo de su popular ‘Casita’ siguió su actuación. También sonaron clásicos del reguetón como ‘Pa que se lo gocen’ de Tego Calderón, ‘Dale don dale’ de Don Omar y ‘La gasolina’ de Daddy Yankee.

“Si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mi”, exclamó el artista.

CHRIS TORRES/EFE SANTA CLARA (United States), 09/02/2026.- Bad Bunny (L) and Lady Gaga perform during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levis Stadium in Santa Clara, California, 08 February 2026. The New England Patriots are facing the Seattle Seahawks in Super Bowl LX. EFE/EPA/CHRIS TORRES

Lady Gaga fue la primera de sus invitadas quien apareció con un vestido azul para cantar una versión en merengue de ‘Die With A Smile’. Luego se puso a bailar a ritmo de salsa ‘Baile inolvidable’. La estadounidense se animó incluso a bailar mientras El Conejo Malo cantaba.

Luego interpretó ‘Nuevayol’ mientras las trompetas se sacudían desde lo más alto del escenario. El cantante tomó un gramófono y se lo entregó a un niño en señal de su última conquista.

JOHN G. MABANGLO/EFE SANTA CLARA (United States), 09/02/2026.- Bad Bunny (L) and Lady Gaga perform during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levis Stadium in Santa Clara, California, 08 February 2026. The New England Patriots are facing the Seattle Seahawks in Super Bowl LX. EFE/EPA/CHRIS TORRES

Ricky Martin fue la segunda sorpresa de la noche, y lo hizo cantando ‘Lo que le pasó a Hawái’, tema en el que se aborda la gentrificación.

Martin, apareció sentado en una de las sillas blancas que dan portada al disco de su colega titulado ‘Debí tirar más fotos’.

También envió una crítica con el tema ‘El apagón’ que refleja la crisis del sistema eléctrico en Latinoamérica. Incluso Benito se montó en uno de los postes cuyos cables botaban chispas.

Le puede interesar: Vestida de mica, la reina Michelle se sumó a la picardía de los niños en su desfile

Al final mencionó a todos los países latinos, esos cuyas banderas se ondeaban por todo lo alto en Estados Unidos, pidiendo un poco más de respeto y comprensión con su población migrante.

Y luego de mencionar uno por uno los países del continente, lanzó su mensaje: “Algo más fuerte que el odio, es el amor”.