La creatividad de la monarquía del Carnaval 2026 se ha llevado todos los aplausos en el Desfile de los Niños que se cumple este domingo 8 de febrero en la carrera 53.

Tras la aparición del Rey Momo Adolfo Maury disfrazado de enanito, la reina Michelle Char no se quedó atrás y también sorprendió vestida de mica.

Con ello, le rindió tributo a la danza de los micos y micas con un vestuario diseñado especialmente como resultado del proceso creativo del Sistema de Formación Artístico y Cultural que se desarrolla en la EDA junto a sus estudiantes.

Orlando Amador La reina Michelle Char rindió homenaje a la danza Micos y Micas.

Bajo el nombre ‘Amor Morisquetero’, el vestuario surgió del deseo expreso de la reina de homenajear a los niños que mantienen viva esta expresión folclórica, fundada en 1967 y reconocida como una de las danzas tradicionales del Carnaval.

El diseño combinó una malla recamada en tonos chocolate con cristales y canutillos en gamas color piel, ocre y dorado, mientras que el tocado, elaborado en palma de iraca y plumas, recreó la máscara tradicional y rindió tributo a la fauna, la picardía y el espíritu Caribe.

“Hoy soy una mica más de los Micos y Micas. Elegí el desparpajo, el goce y las morisquetas de este disfraz para acompañar a mis carnavaleritos en el Desfile de los Niños”.

Cabe recordar que Vicente Pérez Barranco, fundador de la tradicional Danza Micos y Micas Costeños, falleció el 21 de octubre de 2025 a los 92 años en Barranquilla.