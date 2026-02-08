No hubo que esperarla. La reina Sharon Acosta fue de las primeras en dejarse ver sobre su carroza. Vestida de libélula, deslumbró con un vestuario en tonos plateados y dorados, cubierto de piedras brillantes, grandes plumas que protagonizaban la majestuosidad del diseño y una varita en la mano, como símbolo de fantasía y protección.

Su presencia despertó de inmediato gritos y ovaciones en el público que no dejaban de aplaudirla mientras ella bailaba canciones de su padre, Checo Acosta.

En la parte inferior de la carroza, el rey Momo Joshua Acosta acompañaba el recorrido, compartiendo la emoción del momento y el furor de los asistentes. A su paso, la reina no ocultó su alegría por participar en el Carnaval de los Niños. “Me siento muy feliz de estar en este desfile, porque ustedes son puro legado vivo”, dijo a EL HERALDO.

Orlando Amador Joshua Ortiz, Rey del Carnaval de los Niños 2026.

Sharon explicó que la libélula representa los mensajes y los sueños que vuelan alto, una figura con la que quiso simbolizar a los niños de Barranquilla y su capacidad de creer, crear y cumplir lo que se proponen. “Yo represento a todos los niños que luchan por sus sueños y he visto a muchas niñas que se han inspirado en mí, entonces quiero que sigan viendo un ejemplo y que todo lo que queramos, lo podemos lograr”.

Desde el inicio de su reinado ha recibido el cariño del pueblo que admirar su talento y las artes y la fortuna de ser portadora de una herencia carnavalera.

“Ha sido muy lindo, todos los carnavaleros me han dado mucho amor y cariño y sé que también es por mi papá y yo feliz porque estoy orgullosa de estar en una familia tan carnavalera”.