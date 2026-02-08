La reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, deslumbró en la coronación de los Reyes del Carnaval Gay, realizada en la noche del sábado 7 de enero, al personificar a Regina Charisima tras vestirse de ‘drag queen’.

Leer más: El 70 % de empresarios prepara recortes de personal tras alza del mínimo y la reducción de jornada laboral, según Fenalco

“Les habla Regina Charisima, reina de la eleganza extravaganza carnavalera. Nací para brillar y deslumbrar en la noche barranquillera, y celebré la diversidad de esta Fiesta divina, rodeada de todos mis carnavaleres”, escribió la soberana en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, la barranquillera publicó varias imágenes de su atuendo colorido y elegante, que destacaba su clase y belleza excepcional. Con su cabello corto y rubio, rasgos finos y puntiagudos, ojos claros y movimientos delicados, la reina Michelle tuvo una aparición magistral.

La soberana posteó también un video de su drag queen resaltando la diversidad de sus “carnavaleres”, con un toque de creatividad, brillo y color.

Ver también: Joven fue asesinado cuando entregaba un domicilio en el barrio Normandía del municipio de Soledad

“Mi Carnaval se viste de Charisma, Uniqueness, Nerve, and Talent. Esta noche soy Regina Charisma, para celebrar la diversidad de mis carnavaleres, que pintan con brillo, colores y creatividad esta Fiesta que nos llena de orgullo. Good luck and… ¡Quien lo vive es quien lo goza!“, se lee en el mensaje, que recibió más de 55 mil likes.